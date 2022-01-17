Emeklilikte yaşa takılanlar kendileri hakkında bir kararın çıkıp çıkmayacağını araştırmaya başladı. Peki, EYT ne zaman çıkar?

EYT'de son dakika gelişmeleri! EYT çıkacak mı, ne zaman çıkacak?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Cnn Türk'te açıklamalarda bulundu. Bakan Bilgin, “Buradaki sorun yaş şartına takılanlar. Bu konuda AYM kararı var. AYM, yaş da bu işin şartlarından biri, yerine getirilmelidir diyor. Sigorta sistemi prime dayalıdır. Prim ödeyen insan ile emekli olan insan sayısı arasında bir oran var. Devlet düzenlemeleri yaparken, yasal değişiklikleri yaparken bunlar dikkate alınıyor. Bize haksızlık yapıldı diyorlar. Önümüzdeki çalışma programları içinde bunlar var. Aşama aşama sorunları çözüyoruz. Zaman veremem. Önceliğimiz şu anda emeklilerin haklarını geliştirmek. Türkiye'nin her sosyal sorunu bakanlığımızın sorunudur. Önceliklerimize göre çözüleceği bir süreç yönetimi var. Halının altına süpürülüyor gibi düşünülmesin. Türkiye'nin imkanları ve şartlarını dikkate alarak mutlaka bu sorunu çözeceğiz. Bu bizim sorumluluk alanımızdır” dedi.

Son olarak EYT konusunda YT Federasyonu Yönetim Kurulu Başkanı Gönül Boran Özüpak, TGRT Haber'ekonuştu.

Özüpak, "Bizden istenileni artık 3. tura dönüyoruz. Pirim gün sayımızı katladık, vergilerimizi yatırdık. Bize maliyet olarak gelmesinler. Anayasal hakkımız olan emekliliğimizi istiyoruz. Mağduriyetimiz giderek artıyor. Hem emekli olamıyoruz hem de yaştan dolayı pek çok insan iş bulamıyor. Bu insanların evlerinin geçimini sağlaması gerekiyor, sağlık sigortasından bile aylık 150 TL ödemeden faydalanamıyoruz. Hem psikolojik hem maddi olarak sıkıntı yaşıyoruz. Aileler parçalanıyor. Bu bizim anamızın ak sütü gibi helaldir, sadece bunu istiyoruz. Siyasetin zemini bizim çözüm merciimizdir. Hükümetimiz, sayın Cumhurbaşkanımız çözecek. Eğer ki bir ayrı gayrı durumu varsa yine ortak bir yol bulunarak çözülmesi gerektiğine inanıyorum. Parçalanıyoruz, yaşamıyoruz, nefes alamıyoruz. Muhalefet partilerinin desteği sonuna kadar devam edecek" dedi.

Özüpak, "Umutluyuz, asla umutsuz değiliz.Yaş aralığımıza baktığımızda artık söz değil icraat gerekiyor. Sizin sorununuz 2023 sonrası çözeceğiz, gibi sözler bizim mağduriyetimizi gidermiyor. Hükümetimiz çözeceğiz diyorsa seçim öncesi yapması gerektiğini düşünüyorum" diye konuştu.