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Ekonomi EYT son durum nedir? EYT formülü son dakika
Ekonomi

EYT son durum nedir? EYT formülü son dakika

EYT hangi formül uygulanacak? Uzun zamandır merakla beklenen EYT konusunda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den açıklama geldi. Peki, EYT için hangi formül görüşülüyor? EYT ne zaman çıkacak?

Yeniakit Publisher
2022-08-23 09:39:00 -
EYT son durum nedir? EYT formülü son dakika

Emeklilikte yaşa takılanlar uzun süredir EYT kararının çıkmasını bekliyor. EYT gündemdeki yerini aynı şekilde korurken vatandaşlar uygulanacak olan formül hakkında da araştırma yapıyor. Peki, EYT hangi formül uygulanacak?

EYT son durum nedir? EYT formülü son dakika

Bakan Bilgin, EYT konusunda hangi formülün gündemde olduğuna ilişkin, "Şu an masamızda sadece bir tane EYT formülü var. Hollanda ve Almanya modelleri masada değil" açıklamasında bulundu.

Geçtiğimiz günlerde Bolu, Düzce, Sakarya EYT Dernekleri Başkanı ve EYT Platformu Üyesi Mehmet Ali Çelik, Bakan Bilgin ile yaptıkları görüşmeyle ilgili detayları paylaşmıştı. Çelik, "Bakan Bilgin'in sözleri, EYT'liler için bir müjdedir. EYT, iktidarın gündeminde ve aralık ayı içinde çözüleceği ortada” ifadelerini kullanmıştı.

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