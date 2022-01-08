Emeklilikte yaşa takılanlar kendilerine yönelik bir kararın çıkıp çıkmayacağını araştırmaya başladı. Peki, EYT son durum nedir?

EYT son durum | EYT ne zaman çıkacak 2022

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Cnn Türk'te açıklamalarda bulundu. Bakan Bilgin, “Buradaki sorun yaş şartına takılanlar. Bu konuda AYM kararı var. AYM, yaş da bu işin şartlarından biri, yerine getirilmelidir diyor. Sigorta sistemi prime dayalıdır. Prim ödeyen insan ile emekli olan insan sayısı arasında bir oran var. Devlet düzenlemeleri yaparken, yasal değişiklikleri yaparken bunlar dikkate alınıyor. Bize haksızlık yapıldı diyorlar. Önümüzdeki çalışma programları içinde bunlar var. Aşama aşama sorunları çözüyoruz. Zaman veremem. Önceliğimiz şu anda emeklilerin haklarını geliştirmek. Türkiye'nin her sosyal sorunu bakanlığımızın sorunudur. Önceliklerimize göre çözüleceği bir süreç yönetimi var. Halının altına süpürülüyor gibi düşünülmesin. Türkiye'nin imkanları ve şartlarını dikkate alarak mutlaka bu sorunu çözeceğiz. Bu bizim sorumluluk alanımızdır” dedi.