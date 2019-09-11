EYT son dakika ilk somut adım atıldı

Emeklilikte yaşa takılanların (EYT) sorunu çözülecek mi? Bu sorunun cevabını binlerce EYT mağduru merak ediyordu. Emeklilikte yaşa takılanlarla (EYT) ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan ilk somut adım geldi. Son dakika EYT haberine göre, TOBB ETÜ Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cem Kılıç, bu konuda bir formül üretilmesi için harekete geçildiğini duyurdu.

TOBB ETÜ Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cem Kılıç, EYT konusunda yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Son dönemde bir gelişme oldu. Cumhurbaşkanımız Sosyal Politikalar Kurulu Üyesi Prof. Dr. Vedat Bilgin'i görevlendirdi. EYT'lerin düşüncelerini alacak, SGK ile görüşecek. Geçenlerde kendisiyle konuştum. Bu konuda bir formül üreteceğiz, üzerinde çalışıyoruz. Cumhurbaşkanımızın talimatı var. Somut bir adım atılmış oldu. Umarım karşılıklı görüşmelerle bu iş bir noktaya gelir, çözüme ulaşır. Bu mağduriyetin giderilmesi gerekiyor."

EYT mağdurları geçtiğimiz günlerde Ankara'da miting yapmışlardı.