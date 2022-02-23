EYT son dakika haberleri: EYT çıkacak mı, ne zaman çıkacak?

Emeklilikte yaşa takılanların (EYT) sorunlarını uzun süredir yok sayılırken, seçimlerin yaklaşmasıyla birlikte formül arayışı başladı. EYT’liler için çalışmalar başlarken, bu statüdekileri, mevcut emekli maaşlarından daha düşük maaş ödeyerek emekli etmek istediği ifade edildi.

EYT emeklilik maaşı ne kadar olacak?

Emekli edilmek istenen EYT’liler için prim gün sayısına bakılacak. Emeklilik için yeterli prim gün sayısına ulaşan kişiler, emekli yaşına uzaklıkları baz alınarak mevcut emekli aylıklarından ortalama daha az maaş alacak. Bu kişiler, yasal emeklilik yaşına ulaştıklarında ise normal emekli aylıklarını almaya başlayacak.

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, EYT’lilerin yaşadığı sorunların sene bitmeden çözüme kavuşturulacağını öne sürdü. “2022 yılı içerisinde EYT’li kardeşlerimizin durumunu ele alıp ortaya koyacağız” diyen Akbaşoğlu ayrıca, “Çalışma Bakanlığı’mızın çalışması esnasında ilgili platform yetkilileri, taleplerini tekrar ortaya koyacaklar” ifadelerini kullandı.

EYT yakası nasıl olacak?

CNN Türk muhabiri Arda Erdoğan EYT konusunda masada olan formülleri şu şekide açıkladı: Birinci formül: 3600 günü dolduran kadın 50, erkek 55 yaşında emekli olabilir

Bu formülde 9 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olanlar 3600 günü doldurmaları halinde kadınlar için 50 erkeler için 55 yaşında emekli olabilecekleri bir seçenek göze çarpıyor. Burada yine 1999 öncesindeki emeklilik şartları göz önüne alınacak. Kadınların 7200 prim günün erkelerin ise 9 bini prim gününü doldurarak emekli olabilmeleri öngörülüyor. Bu formülde yaş şartına bakılmayacak. 1999 öncesindeki emeklilik şartları gibi yaşa bakılmadan prim günü doldurularak emekli olunabilecek.

Bu maddede önemli bir detay bulunuyor. Bu artı çalışanın kabul etmesi gerekiyor. Kalan yılları için maaşından bir kesinti oranı belirlenecek. Ve bu sabit kesinti oranının da devlet tarafından belirlenmesi gerekiyor. Bu oranın önceden belirlenmesi ve çalışanın bunu kabul etmesi gerekiyor. Kişinin kabul etmesi halinde kanundaki yaşa kadar maaş kesintisi ile emekli olunabilecek. Kanundaki yaşı karşıladığı zaman maaşındaki kesinti sona ererek kişi hak ettiği emekli maaşını alacak. 9 Eylül 1999 öncesinde işe girenler için ilk sigortalı oldukları tarihe göre 5 bin ile 5975 prim günü dolduranlar yaş dikkate alınmadan emekli olabilecek. Elde olan 5 seçeneğin de çok farklı sonuçları var. Bütün bu sonuçlar alışıyor. Henüz EYT için net bir karar verilmiş değil.