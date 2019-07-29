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EYT son dakika haberleri Emeklilikte yaşa takılanlar son durum ne?

EYT son dakika haberleri. Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) ne zaman çıkacak? EYT yeni gelişme var mı? Meclis’te EYT ne zaman görüşülecek? EYT konusunda partilerin tutumu ne? Soruları sorulmakta. CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer twitter üzerinden hükümete Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) sorunları hakkında çağrıda bulundu.

29 Temmuz 2019 Pazartesi 18:50
EYT son dakika haberleri Emeklilikte yaşa takılanlar son durum ne?

EYT son dakika haberleri. Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) ne zaman çıkacak? EYT yeni gelişme var mı? Meclis’te EYT ne zaman görüşülecek? EYT konusunda partilerin tutumu ne? Soruları sorulmakta. CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer twitter üzerinden hükümete Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) sorunları hakkında çağrıda bulundu.

Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer EYT konusunda sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Gürer EYT konusunda: "EYT yeter diyor. Çare tükenmez. EYT yok sayanlar siyaseten yok olur.Toplumsal sorunlara gözünü kapatanlar gözünü açtığında koltuğundan olduğunu görür. Yanlışı düzeltmek, hakkı olana hakkını vermek siyasi iktidarların sorumluluğudur.Görmezden gelmek mağduriyetleri derinleştirir. Asgari ücretle yaşanmıyor emekçilerin yaşadığı sorunlara çözüm üretmek yerine tepki gösteren yaklaşımla siyaset yapılamayacağını ilk seçimde. İktidarda siyasal anlayışın net olarak görecek, öğrenecektir.” İfadesini kullandı.

 

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Haber Tarihi: 29 Temmuz 2019 Pazartesi 18:50
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