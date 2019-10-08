EYT son dakika haberleri Emeklilikte yaşa takılanlar bugün 8 Ekim Salı son durum ne?

Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) özellikle de Meclis’in açılmasıyla birlikte son günlerde birbiri ardına yapılan EYT açıklamalarıyla gündemde. 1999 yılında şuan CHP’de siyaset yapan dönemin Çalışma Bakanı Yaşar Okuyan’ın altında imzası bulunan yasasın hayata geçirilmesiyle birlikte binlerce EYT mağduru oluştu. Hükümetten zaman zaman EYT konusunda da açıklamalar gelmekte.

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmet Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, EYT ile ilgili bir düzenleme yapılıp yapılmayacağı sorusunu cevaplandırdı. Emekli olmak için primi doldurduğu halde yaşa takılan EYT’liler yıllarca emekli olmak için mücadele veriyor. Peki EYT son durum ne? EYT çıkacak mı? EYT ne zaman çıkacak? EYT Meclis’e gelir mi? İşte Emeklilikte yaşa takılanlar bugün 8 Ekim Salı son durum haberi.

AK Parti'nin 29. Kızılcahamam Kampı sona erdi. Toplantıda bazı milletvekilleri emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) ile ilgili bir düzenleme yapılıp yapılmayacağını da sordu. Cumhuriyet’in iddiasına göre, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmet Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, bu konuda popülist davranamayacaklarını belirterek, “Kısım kısım zaten yardımcı olunuyor. Doğrudan doğruya, topyekün bir anda yapma şansımız yok. Bunu Süleyman Demirel daha önce yaptı, emeklilik yaşı 38’lere kadar düştü. Ortada bir sandık var. Buna primler koyuyorsunuz, bundan da emekli maaşlarını ödüyorsunuz. İkisini karşılamayan bir düzenlemeyi getiremeyiz. Yıllık 30 milyar liralık bir ek bütçe gerektirir” ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan EYT talimatı

Öte yandan, Emeklilikte Yaşa Takılan (EYT) vatandaşların sayısına ilişkin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından bir çalışma yapılıp yapılmadığını soran Milletvekili Köksal, "1999 yılında çıkan bir yasanın ilk defa geriye işlemesi yüzünden emeklilik hakları ellerinden alınan Emeklilikte Yaşa Takılanlar diye adlandırdığımız vatandaşlarımız vardır. Bu vatandaşlarımızın sayısına ilişkin Bakanlığınızca herhangi bir çalışma yürütülmüş müdür? Yürütülmüşse sayısal verileri nasıldır?" dedi. EYT’lilerin sorunlarının çözümü konusunda Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Politikalar Kurulu Başkanvekili Prof. Dr. Vedat Bilgin’e talimat vermişti. Vedat Bilgin de talimat doğrultusunda çalışmalarına başlamıştı.