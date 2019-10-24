EYT son dakika haberi emeklilik yaşları yeniden gözden geçirilmeli

Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) mağduriyetlerini dile getirmek için çok yoğun bir şekilde çalışmaya devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Cumhurbaşkanlığı Sosyal Politikalar Kurulu’na EYT konusunda talimat vermesinden sonra EYT ne zaman çıkacak? EYT Meclis’e ne zaman gelecek? EYT yasası son durum ne? EYT çıkarsa kimler emekli olacak? Gibi soruların cevabı sayıları milyonları bulan EYT’liler tarafından sorulmakta. Öz İplik-İş Sendikası Genel Başkanı Rafi Ay, EYT konusunda şunları söyledi: Özellikle imalat sanayisinde fiili olarak emek harcayan çalışanlar için emeklilik yaşları yeniden gözden geçirilmeli, itibari hizmet, yıpranma ve benzeri modeller uygulanarak emeklilik yaşları aşağıya çekilmelidir."

Emeklilikte yaşa takılanlar EYT'lilere emeklilik imkanı tanınmasının sosyal güvenlik sistemine maliyeti ise 10 yılda 700 milyar liranın üzerinde olacağı da tespitler arasında. Ancak emeklilikte yaşa takılanlara göre düzenleme yapılsa, sadece 700 bin kişi hemen emekli olabilecek ve bunun da maliyeti yıllık 10 milyar. İşte 24 Ekim TBMM gündemi ve EYT son dakika çıkacak mı haberleri. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın EYT konusunda bir rapor hazırlanması için Cumhurbakanlığı Sosyal Politikalar Kurulu Başkanvekili Vedat Bilgi'e talimat vermesi sonrası EYT'lilerin umudu yeniden yeşerirken "EYT Meclis'e ne zaman gelecek?" sorusu ve "EYT'de son durum nedir?" soruları da sorulmaya devam ediyor.

Yeniakit.com.tr Genel Yayın Yönetmeni İsmail Uğur ve Yeniakit Gazetesi Ankara Ekonomi Müdürü Ertuğrul Şahan ile bir araya gelen Öz İplik-İş Sendikası Genel Başkanı Rafi Ay, işçilerin haklarına yönelik önemli değerlendirmelerde bulundu. "Çalışma hayatı dinamik bir yapıya sahip. Biz emekçilerin yaşam koşulları her geçen gün ağırlaşıyor." diyen Başkan Ay, "Biz üretiyoruz ve alın terimizin de karşılığını istiyoruz." ifadelerini kullandı.

"Emeklilik yaşları aşağı çekilmeli"

'Emeklilikte Yaşa Takılanlar' olarak bilinen, emeklilik yaşının yükseltilmesine yönelik de değerlendirmelerde bulunan Başkan Ay, şunları söyledi: "Her insan emeklilik hayalleri kuruyor. Hepimiz rahat etmek ve emeğimizin karşılığını aldığımız huzurlu zamanları görmek istiyoruz. Özellikle imalat sanayisinde fiili olarak emek harcayan çalışanlar için emeklilik yaşları yeniden gözden geçirilmeli, itibari hizmet, yıpranma ve benzeri modeller uygulanarak emeklilik yaşları aşağıya çekilmelidir."

"Kabul edilemez bir durum"

Ücretlerdeki Vergi Yüküne değinen Başkan Rafi Ay, şöyle konuştu: "Asgari ücretliler bile yıl içinde gelir vergisinde ikinci dilime geçiyor. Bu kabul edilemez bir durum. Yeni ekonomi paketinde az kazanandan az çok kazanandan çok vergi alınması yönünde bir adım var. Bu önemli bir adımdır."

EYT 2020 bütçesine girmedi

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal, emeklilikte yaşa takılanlar için bütçeden kaynak ayrılıp ayrılmadığına dair bir soru üzerine ise "2020 yılı bütçesi yapılırken mevcut belirlenmiş Kalkınma Planı, Yeni Ekonomi Programı ve mevzuatta tanımlanmış görevler kapsamında giderler oluşturuldu. Dolayısıyla mevzuatta öngörülmeyen herhangi bir konuda bütçeden yeni bir kaynak öngörülmedi." dedi. Öte yandan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak EYT gündemimizde yok açıklamasında bulunmuştu.

MHP'den EYT çağrısı

MHP Milletvekili Baki Şimşek, “Hizmet süresini dolduran bütün vatandaşlarımızın, primini dolduran bütün vatandaşlarımızın emekli olmasını istiyoruz. EYT bir an önce çözülmeli. EYT ile ilgili gereken yapılmalıdır.” dedi.

EYT konusunda MHP’den son dakika yeşil ışık

Öte yandan emeklilikte yaşa takılanları ilgilendiren son dakika açıklaması geldi. Hazırlanan kanun teklifi TBMM'ye sunuldu ve teklif, komisyona geldi.

EYT teklifi Meclis komisyonunda EYT çıkacak mı? EYT son dakika bugün