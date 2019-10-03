EYT son dakika gelişmesi: EYT, şartlı ceza indirimi ve infaz düzenlemesi son durum ne?

Meclis yeni yasama yılana başladı. TBMM’nin yoğun bir gündemi var. Meclis’te çözülmesi beklenen konuların başında EYT yani emeklilikte yaşa takılanlar, ceza indirimi af yasası, nafaka düzenlemesi ile 3600 ek gösterge artışı Meclis’in gündemine alınması beklenen konuları olmakta. Milyonlarca vatandaş EYT, şartlı ceza indirimi ve infaz düzenlemesi af yasası, süresiz nafaka son dakika haberlerini yakından takip ediyor.

Emeklilikte yaşa takılanlar konusu Meclis’in açılmasıyla birlikte Türkiye gündemine gelen konuların başında yer almakta. Cumhurbaşkanı Erdoğan, EYT konusunda Pr. Vedat Bilgin’e talimat vermesinden sonra EYT son gelişmeleri yakinen takip edilmekte. Türkiye’nin en yoğun gümdem maddeleri arasında bulunan EYT, af yasası, süresiz nafakagibi konulara ilişkin MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, yeniakit.com.tr’den Mehmet Özmen’in sorularını cevaplandırdı. Mehmet Özmen’in ’la yaptığı o röportaj:

- Sayın Başkanım, yargı paketi dediniz. Bu yeni dönemde aslında milyonlarca vatandaşın gözü kulağı TMMM’de olacak. Süresiz nafaka mağdurları, erken evlilik konusu ve EYT sorunu da bu dönem Meclis’in gündeminde yer alacak. Bu başlıklarla ilgili neler söylemek istersiniz?

Şimdi öncelikle bu af dediğiniz husus, biliyorsunuz Milliyetçi Hareket Partisi olarak bizim de şartlı ceza indirimi teklifimiz var. Bu bir af kanunu değil, af çıkarmak için anayasa değişikliği gerekir. Onun birtakım şartları vardır. Bu bir af teklifi değil, vatandaşımızda da böyle bir af beklentisinden ziyade şartlı ceza indirimi ve infaz düzenlemesi beklentisi var. 2. Yargı paketinde de bu gelecek ve bunun da çalışmaları yapılıyor. Hem AK Parti Grubu hem Milliyetçi Hareket Partisi olarak hem de Adalet Bakanlığı bu konuda birtakım tetkik çalışmaları yürütüyor. Önümüzdeki haftalar içerisinde o da gündeme gelecek. Diğer nafaka ve erken evlilik mağdurlarına ilişkin çalışmalar da yapılacak, gündemimizde. Önemli olan milletimizin genel kabulünü görecek hale getirmek bu düzenlemeleri. Ondan sonra bu emeklilikte yaş meselesine ilişkin çalışmaları da zaten Cumhurbaşkanlığı makamında sayın Vedat Bilgin’in başkanlık ettiği bir çalışma grubu tarafından bunların çalışmaları da yapılıyor. Biz de Milliyetçi Hareket Partisi olarak bu konuların takipçisi olmaya devam edeceğiz.

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