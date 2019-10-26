EYT son dakika gelişmesi Erdoğan EYT'ye noktayı koydu!

Emeklilikte yaşa takılanlar son dakika gelişmesi yaşandı. EYT için Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sosyal Politikalar Kurulu’na talimat vermişti. Son dakika haberine göre, Bir kadının emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili bir düzenleme çıkıp çıkmayacağına ilişkin sorusuna ise Cumhurbakanı Erdoğan, insanların 40 yaşında 50 yaşında emekli olmasının doğru olmayacağını ifade ederek cevap verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesislerinde katıldığı Yüksek Divan Kurulu Olağan Toplantısı öncesi vatandaşlarla sohbet etti. Burada bulunan bir kadın Erdoğan'a seslenerek, "Cumhurbaşkanım EYT çıkar mı?" dedi. Erdoğan, "Yani 40 yaşında emekli mi olalım, 40 yaşında, 50 yaşında emeklilik mi olur" yanıtını verdi. Bunun üzerine kadının, "Sağlığımız bozuluyor nasıl yapacağız?" demesi üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sağlığı bozuk olanlar zaten primlerini her şeyini ödemişse, erken emeklilik noktasında zaten emekli olur" yanıtını verdi.