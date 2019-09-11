EYT son dakika gelişmesi Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan EYT talimatı EYT çıkıyor mu?

EYT son dakika haberi: 1999 yılında dönemin Çalışma Bakanı Yaşar Okuyan tarafından çıkartılan yasa nedeniyle primi dolduğu halde emeklilikte yaşa takılan binlerce vatandaş yıllardır EYT sorununun çözülmesini bekliyordu. Meclis gündemine pek çok kez gelen emeklilikte yaşa takılanlar konusu ülkenin belli başlı konuları arasında en üst sırada yer almakta. Son dakika gelişmesi olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın EYT konusunda bir talimat verdiği öğrenildi. Peki EYT çıkacak mı? Emeklilikte yaşa takılanlar yasası çıkıyor mu? EYT Meclis’e gelecek mi? EYT ne zaman çıkacak? Emeklilikte yaşa takılanlar son durum ne?

Muhalefet partilerinin çok kez istismar ettiği konuların başında şu anda CHP’de siyaset yapan Yaşar Okuyan’ın mimarı olduğu emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) konusu gelmekte. Muhalefetin her seçim döneminde oy deposu olarak gördüğü EYT mağdurları üzerinden bir algı operasyonu yapmakta. Muhalefetin EYT konusundaki tutumu bazı AK Parti milletvekillerini de rahatsız ettiği bilinmekte. Özellikle de 31 Mart yerel seçimleri sonrası AK Parti milletvekilleri Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın başkanlığında yapılan toplantılarda EYT konusunda adımların atılması gerektiğini söyledi. EYT konusunda yeni bir gelişme yaşandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın emeklilikte yaşa takılanların (EYT) durumuyla ilgili Sosyal Politikalar Kurulu Üyesi Prof. Dr. Vedat Bilgin'i görevlendirdiği açıklandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan EYT talimatı

TOBB ETÜ Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cem Kılıç, bu konuda bir formül üretilmesi için harekete geçildiğini duyurdu. Kılıç şunları söyledi: "Son dönemde bir gelişme oldu. Cumhurbaşkanımız Sosyal Politikalar Kurulu Üyesi Prof. Dr. Vedat Bilgin'i görevlendirdi. EYT'lerin düşüncelerini alacak, SGK ile görüşecek. Geçenlerde kendisiyle konuştum. Bu konuda bir formül üreteceğiz, üzerinde çalışıyoruz. Cumhurbaşkanımızın talimatı var. Somut bir adım atılmış oldu. Umarım karşılıklı görüşmelerle bu iş bir noktaya gelir, çözüme ulaşır. Bu mağduriyetin giderilmesi gerekiyor."