EYT prim gününü doldurmayan esnafı kapsayacak mı? EYT Bağkurluya var mı?

Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) konusu gündemi meşgul etmeye devam ediyor. EYT'ye ilişkin olarak hükümetin çalışma başlattığı bildirilmiş ancak, düzenlemeye ilişkin bir ayrıntı verilmemişti. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ise dün yaptığı açıklamada, "Bakanlığımızın öncelikli gündeminde EYT ile ilgili bir çalışma bulunmamaktadır" demişti.

EYT ne zaman çıkacak?

Bakan Bilgin'in bu açıklaması EYT çalışması ile ilgili kafalarda soru işareti oluşturmuştu. EYT yasağına ilişkin olarak AK Parti'den bir açıklama geldi. Meclis'te düzenlediği basın toplantısında konuşan AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, "EYT ile ilgili bir konu Meclis Genel Kurulu'nda gündeme geldi. Ortada herhangi farklı bir açıklama söz konusu değil" dedi. Akbaşoğlu, konunun asgari ücret ve 3600 ek gösterge çalışmaları tamamlandıktan sonra gündeme alınacağını söyledi.

EYT prim gününü doldurmayan esnafı kapsayacak mı?

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken’den Bağkurluya EYT çağrısı geldi. Emeklilik yaşı gelip prim gününü doldurmayan esnaf için de müjdeli haberler gelmesini bekleyen Palandöken, “Emeklilik yaşı gelen fakat oda ve vergi kaydı olup Bağ-Kur kaydı olmayan esnafımız da unutulmamalı.

Esnaf emekli prim gün sayısı düşecek mi?

Esnafımız hafta sonu bayram tatil ayırt etmeksizin SSK’lıya göre neredeyse iki kat fazla çalışıyor hem gün olarak hem de saat olarak. SSK’lı olanlar 7 bin 200 prim gün sayısı ile emekli oluyorken, esnafımız 9 bin günü doldurmak zorunda. Bu yaklaşık 5 yıllık fark ile ilgili de çalışma yapılmalı ve uzun zamandır bu konuda müjde bekleyen esnafımız rahatlatılmalı.” şeklinde belirtti.