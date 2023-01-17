EYT o tarihte yasalaşıyor! Son dakika: AK Parti'den EYT tarihi açıklaması EYT ne zaman çıkacak? Emekli maaşları son gelişmeler

EYT konusunda yaşanan son dakika gelişmeleri birçok kişi tarafından araştırılmaya devam ediyor. Yeni zamlı maaşlarını merak eden emekliler hesaplardaki rakamı merak ederken bir yandan milyonlarca EYT'li emrak etti. EYT düzenlemesi ilişkin teklif, 8 Eylül 1999'dan önce çalışmaya başlayanları kapsarken, düzenlemede yaş sınırının olmayacağı belirtildi. 2 milyon 250 bin kişinin yararlanacağı EYT düzenlemesinin Meclis'e gelip yasalacağı tarih kamuoyunun gündemini meşgul etmeye devam ediyor. Peki, "EYT ne zaman çıkacak, hangi tarihte yasalaşacak?" İşte EYT düzenlemesinin Meclis'e gelip, yasalacağı tarih...

AK PARTİ'DEN KRİTİK EYT AÇIKLAMASI!

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, EYT yasasının çıkacağı tarihe ilişkin açıklamalarda bulundu. Düzenlemenin bu ay sonuna doğru Meclis'e gelebileceğini ifade eden Turan "EYT en geç Ocak sonu Meclis’te olur, Şubat ortasında yasalaşır" dedi.

EYT'DE SON DAKİKA AÇIKLAMASI

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, "EYT ile ilgili açıklamada bulundu. Elitaş, konuyla ilgili "EYT bize geldiği tarihten itibaren kanun teklifinin verileceğini düşünemezsiniz. Geldikten sonra bir 10 günlük süre gerekiyor. EYT ile ilgili çalışmayı bitireceğiz. Bizden tarih istemeyin. Muhalefet çalışmaları tıkıyor. Çalışmaları engelliyorlar. Bu engellemeleri de dikkate alarak bir süre sözü veremiyoruz. Kanun hazırlama aşaması var" ifadelerini kullandı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN EYT AÇIKLAMASI!

Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan EYT düzenlemesine de değindi. İşte o açıklamalar:

"EYT ile çalışmayı yakında Meclis'imizin takdirine sunuyoruz. Gençlerimizin istihdamına katkı sağlamak amacıyla 6 bakanlığımızın ortak çalışmayla başlattığımız 1 Milyon Yazılımcı Projemizin ilk etabını tamamladık. Devam eden ilgi sebebiyle programları daha da güçlendirmek kararı aldık." ifadelerini kullandı.

EYT YASASI KİMLERİ KAPSAYACAK?

23 yıllık problemin çözümüne ilişkin teklif, 8 Eylül 1999'dan önce çalışmaya başlayanları kapsayacak.

EYT NE ZAMAN MECLİS'E SUNULACAK?

Cumhuriyet'in 100. yılı olan 2023'ün ilk haftalarında Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) konusu çözüme kavuşturulacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı EYT düzenlemesini içeren kanun teklifinin, Ocak ayının sonuna kadar Meclis'e sunulması bekleniyor.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonundaki görüşmelerin ardından Genel Kurul süreci başlayacak teklifin, Ocak ayında yasalaştırılması öngörülüyor.

EYT YASASI NE ZAMAN YÜRÜRLÜĞE GİRECEK?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, son olarak katıldığı bir televizyon programında "Süreç aşama aşama ilerleyecek. Meclis kararını verecek. Ocak ayı içinde Meclis'e ileteceğiz." dedi. SGK ve Bağ-Kur emeklilerinin zamlı maaşları hesaplara yatmaya başladı. SGK kapsamındaki emekliler için tahsis numarasının son rakamı 9 olanlar zamlı maaşlarına bugün kavuşurken son rakamı 2 olanlar 25 Ocak'ta maaşlarını alacak. habertürk'ün aktardığı habere göre; düzenlemenin kısa sürede Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girmesi bekleniyor.

EYT YASALAŞTIĞINDA BAŞVURULAR E-DEVLET'TEN ALINACAK

EYT düzenlemesinin açıklanmasının ardından vatandaşların SGK önünde uzun kuyruklar oluşturduğu anımsatılan Bilgin, buna gerek olmadığının altını çizerek, şunları kaydetti:

"EYT ile ilgili henüz yasalaşma süreci gerçekleşmediği için şu an yaptıkları müracaatlar geçerli değil. Yasal süreç tamamlanıp tanımlandıktan sonra yurttaşlarımız SGK'ye başvurularını yapacak. Bunu da e-Devlet üzerinden çok kolay bir şekilde gerçekleştirebilecekler. Bunun için de gerekli bütün hazırlıklar yapılıyor."

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN CANLI YAYINDA EYT DETAYLARINI AÇIKLADI

Beştepe'de Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) konusundaki düzenleme için zirve yapıldı. Zirve sonrasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bir açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasında satır başları şu şekilde;

"Aziz milletim, değerli basın mensupları sizleri en kalbi duygularımla, muhabbetle selamlıyorum.

Bugün ülkemizin tüm tartışma alanlarını, milletimizin her kesimin beklentilerini çözmüş olarak 2023'e girme kararlılığımızın son örneği olan EYT ile ilgili düzenleme müjdesiyle huzurundayım.

Kamuoyunda emeklilikte yaşa takılanlar yani EYT olarak bilinen düzenleme uzun süre kapsamlı çalışmanın ardından nihai halini almıştır.

Ülkemizdeki sosyal güvenlik sistemini, sürdürülebilir, makul, adil seviyeye getirilmesi hususunda önemli reformlara imza atmış hükümetiz.

Geçmiş yıllardaki gerçeklerden kopuk uygulamalar sebebiyle kamu bütçesine büyük yük bindiren sosyal güvenlik sistemini yönetilebilir hale getirmek için çok çalıştık, uğraştık.

Elbette her reform, düzenleme beraberinde yeni tartışmaları da getirmiştir. Bunlardan biri de 1999 düzenlemesine göre emeklilikte yıl ve prim günü şartını doldurduğu halde yaş şartı sebebiyle beklemek zorunda kalan çalışanlarımızın talepleridir. Prensip olarak 20 veya 25 yıl çalışmış kişinin çalıştığı süreden çok daha uzun dönem emekli maaşı alabileceği sistemin sürdürebilir olmadığına inanıyoruz.

Geçmiş yıllarda bunun acısı çok yaşanmıştır. Sistemin idamesine zarar vermeden ülke ekonomisi üzerine kaldıramayacak yükler bindireceği için uzun yıllar böyle bir düzenlemeye sıcak bakmadık.

85 milyon hep birlikte ortak geleceğimizi düşündüğümüz için konuyu derinlemesine incelemeden, hesabını kitabını sağlamca yapmadan herhangi taahhüt altına girmek istemedik.

Küresel krizin ülkemize etkileri sebebiyle sıkıntı yaşayan sabit gelirli vatandaşlarımızın yanlarında olduğumuzu yüksek oranlı asgari ücret, memur ve emekli maaşı artışıyla gösterdik, gösteriyoruz.

Küresel krizin ülkemize etkileri sebebiyle sıkıntı yaşayan sabit gelirli vatandaşlarımızın yanlarında olduğumuzu yüksek oranlı asgari ücret, memur ve emekli maaşı artışıyla gösterdik, gösteriyoruz.

Asgari ücret rakamı da bu iradenin bir tezahürüdür. 1999 öncesi işe başlayan çalışanlarımızın emeklilik yaşı ile beklentilerini karşılayan adımın müjdesi ile kendilerine desteğimizi sergileme yoluna gidiyoruz.

Devlet için fedakarlık anlamına gelen düzenlemeyle birlikte sistemi her türlü tartışmadan arındırarak yerli yerine oturtmuş olacağımıza inanıyorum.

Her konuda her zaman olduğu gibi bu düzenlemeyi milletimiz için yapıyor ve adıyoruz.

Hatırlayacak olursak ülkemizde emekli olabilmek için üç şartı, prim ödeme gün sayısı, sigortalılık süresi ve yaşı tamamlamak gerekiyor.

Yaptığımız düzenleme şartlardan ilk ikisini tamamlamış olup da sadece yaş sebebiyle emeklilik bekleyenleri kapsıyor.