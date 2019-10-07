EYT ne durumda? Af infaz yasasıyla cezalar ne kadar inecek?

EYT ve af yasası son dakika haberleri milyonlarca vatandaş tarafından yakından takip edilmekte. EYT Meclis’te ne zaman görüşülecek? EYT, Af yasası ceza indirimi 7 Ekim Pazartesi son durum ne? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AK Parti'nin Kızılcahamam'da düzenlediği 29. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nda Yargı Reformunun ikinci paketinde yer alacak olan ceza indirimi şartlı af yasasına ilişkin denetimli serbestlik ve infaz süresinin yeniden belirleneceğini açıklamasından sonra ceza infaz yasasıyla cezalar ne kadar inecek? Af yasasıyla cezalar ne kadar, af yasasıyla cezalar ne kadar inecek? EYT çıkacak mı, EYT son durum ne?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Kızılcahamam'daki 29. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı’nda ceza indirimi infaz af yasasına ilişkin açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan af yasasına ilişkin olarak, “ İkinci paketin hazırlıkları yapılıyor.Denetimli serbestlik süresi yeniden belirleniyor. Denetimli serbestlik süresi değiştiriliyor. İcra yoluyla çocukların anne-babaya teslimi sona erecek. Denetimli serbestlik ve infaz süresi yeniden belirlenecek.”dedi.

Af yasası denetimli serbestlik ve infaz süresine ilişkin teklifin eli kulağında. Yeni sisteme göre, mahkemelerce verilen cezaların 2/3'ü yerin 1/2'si cezaevinde geçirilecek. Bu sürenin de 1/5'i denetimli serbestlikte geçirilebilecek. Denetim süresi her koşulda 3 yılın üzerinde olamayacak. Cinsel suçlar, uyuşturucu madde ticareti, örgütlü suçlar, terör suçlarını işleyenler ile mükerrerler yarı yarıya infaz kapsamı dışında olacak. Koşullu salıverme süresinde yeniden suç işleyen birisinin, koşullu salıverilmesi de yanıyordu. Yani bu kişiler, yeni suçlarından aldıkları cezanın yanı sıra yeni suçu işledikleri tarihten bihakkın tahliye tarihine kadar olan süreyi aynen cezaevlerinde geçiriyorlardı. Kamuoyunda "infaz yakma" olarak biline bu usul hakkında da önemli bir atılıyor. yeni düzenlemeye göre, koşullu salıverme süresinde işlenen yeni suç için kanunda öngörülen cezanın bir katı oranında süre için infazın yanmasına karar verilecek. Düzenleme ile alternatif infaz usulleri de güçlendiriliyor. Geceleyin infaz, hafta sonu infaz gibi usullere işlerlik kazandırılacak. Mevcut sistemde 6 aya kadar hapse mahkum edilenlerin cezalarını hafta sonu ya da geceleri çekmelerine imkân tanınıyordu. Ancak 1 yıllık denetim süresi nedeniyle 6 ay ceza alanlar hiç cezaevine girmediği için bu sistem de işlemiyordu. Yeni sistem ile 6 aylık süre 1 yıl 6 aya çıkarılıyor. Bu sürenin altında ceza alanlar talepleri halinde cezalarının infazını hafta sonu ya da geceleri cezaevine girerek çekebilecek.

Ceza infaz yasasıyla cezalar ne kadar inecek?

Düzenleme ile konutta infazın kapsamı da genişliyor. mevcut sistem kadınların 6 ayın altında kalan cezalarının evde infazına imkan tanıyordu. Bu süre 2 yıla çıkarılıyor. 2 yılın altında ceza alan bir kadın hükümlünün cezasının infazı evinde elektronik takip sistemi ile yapılabilecek. Yine eski sistemde 70 yaş üzerindekilerin 1 yılın altında kalan cezalarının evde infazına imam tanınıyordu. Bu süre şimdi 3 yıla çıkarılıyor. 75 yaş ve üzerindekiler için ise 3 yıl olan süre ise 5 yıla çıkarılıyor. Düzenleme ile kamuoyunda çok tartışılan bir konuda daha adım atılıyor.

Af yasasıyla kimler tahliye edilecek?

Mevcut sistemde doğum yapan kadınlar, doğumun üzerinden 6 ay geçmeden cezalarını çekmek üzere cezaevine alınmıyordu. yeni düzenleme ile bu süre 1 yıla çıkarılıyor. Yani bir kadın doğum yaptıktan 1 yıl sonra cezaevine girecek.

Düzenleme ile hükümlülerin cezaevi dışında hastane, adliye gibi yerlerde işledikleri fiiller için de disiplin cezası verilebilecek. Bu disiplin cezaları iyi hal durumlarında etki edecek. Hakkında adli kontrol kararı verilen çocuk hükümlüler için de önemli bir düzenleme geliyor. Denetimli serbestlik kapsamında takibi yapılan bu çocuklar için psikolog görevlendirilecek. Psikologlar çocuklarla belirli periyotlarda görüşmeler yapacak.Yargıda iş yükünü azaltacak, ifade özgürlüğünü genişletecek paket ile 30 bin kişinin cezaevlerinden tahliye edilmesi öngörülüyor.

EYT çıkacak mı? EYT son durum nedir?

Emeklilikte Yaşa Takılanlar konusu uzun zamandır kamuoyunun gündemindeydi. 2 haftadır ise konuya ilişkin yaşanan gelişmeler EYT'lileri umutlandırdı. Şimdi yüz binler ajansları takip ederek son gelişmelerden haberdar olmak istiyor. İşte EYT hakkındaki son durum...

EYT Meclis’te ne zaman görüşülecek?

Emeklilik için gerekli prim gün sayısını tamamladığı halde yaş şartı arttığı için emekli olamayanları (EYT'li) umutlandıran haber geçtiğimiz günlerde gelmişti. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, EYT'lilerin durumu ile ilgili Cumhurbaşkanlığı Sosyal Politikalar Kurulu Üyesi Prof. Dr. Vedat Bilgin'i görevlendirmişti. Erken emeklilik yasasının Meclis'te görüşülüp görüşülmeyeceğine dair henüz bir açıklama gelmese de gözler komisyonda olan üç EYT teklifine çevrilmiş durumda.

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