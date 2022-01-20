EYT müjdesi! EYT erken emeklilik ne zaman çıkacak? EYT son dakika haberleri:

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammed Emin Akbaşoğlu, 2022 yılı içerisinde EYT'lilerle ilgili de ne yapacağımızın müjdesini, Çalışma Bakanımızla beraber paylaşacağız." açıklaması sonrası binlerce EYT mağduru vatandaş erken emeklilik konusunda heyecanlı bekleyişe girdi.

Eyt'lilere müjde veren Emin Akbaşoğlu, "Biz toplumun bütün kesimlerinin taleplerini dinleyen ve onlara çözüm üreten bir durumdayız. AK Parti olarak biz bir sıralama ilan ettik. Bu sıralama çerçevesinde tüm bu sorunların çözüme kavuşacağını belirtmek isteriz. EYT'li kardeşlerimizin durumu çalışma programımızın içerisinde yer alıyor. İnşallah 2022 yılı içerisinde EYT'lilerle ilgili de ne yapacağımızın müjdesini, Çalışma Bakanımızla beraber paylaşacağız." ifadelerini kullandı." ifadelerine yer verdi.

EYT yasası içeriği nedir? EYT’de neler var?

AK Parti, Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ile ilgili teklif için çalışmalarını hızlandırdı. 2022 yılı içerisinde bu teklif, AK Parti tarafından Meclis’e sunacak ve tüm partilerin desteği istenecek. Yaklaşık 5 milyon kişinin beklediği düzenleme için bazı şartlar söz konusu olacak.

Yeni formüllerin belirleneceği çalışmanın yakın zamanda gün yüzüne çıkacağı öğrenilirken, düzenlemenin kimleri kapsayacağı, yaş ve sigorta şartları da tüm bu çalışmaların ana gündem maddeleri olacak.

EYT emeklilik kimleri kapsayacak?

EYT ile ilgili yapılacak olan düzenlemede şu şartlar ön plana çıkarılacak:

Yaş sınırı ve sigortalılık sürelerine bakılacak. Kaç kişinin emekli olabileceği ve kaç lira maaş alacağı hesaplanacak. Konunun mali boyutu ortaya çıkarılacak. Kaynak sağlanması için çalışma yapılacak.

EYT emeklilik yaş ve sigorta şartı nedir?

1999 öncesi Bağ-Kur ya da SSK sicil kaydı olup olmadığını bakılacak. 50 yaşın altında emekli olmama şartı aranacak. Prim ve gün sayısını dolduranlara emeklilik hakkı gelebilecek. Belli bir yaşın üstünde olanlara emeklilik verilmesi gibi bir formül de masada olacak. Kademeli olarak emeklilik hakkının verilmesi de söz konusu olabilir.

EYT son dakika haberleri

Emeklilikte Yaşa Takılan (EYT) vatandaşların sorunlarıyla ilgili de açıklamalarda bulunan Çalışma ve Sosyal Güve Bakanı Vedat Bilgin, emekliliğin yasalarda prim gün sayısını tamamlama, yaş ve yıl sayısını tamamlama şartlarına bağlandığını hatırlattı. Burada yaş şartını yerine getirmemiş olanların sorun yaşadığını aktaran Bilgin, "Bununla ilgili bir Anayasa Mahkemesi kararı var yani yaş da bu işin şartlarından birisi. Dolayısıyla onun yerine getirilmesi lazım." diye konuştu.

Bilgin, Türkiye'deki emeklilik sisteminin prime dayalı olduğunu ve prime dayalı sistemlerde prim ödeyecek insan sayısı ile emekli olan insan sayısı arasında bir oran olduğunu belirterek, şunları kaydetti: "Dolayısıyla devlet bu düzenlemeleri, yasal değişikliklerini yaparken bunları dikkate alarak bu değişikliği yapmıştır. Fakat bu yasa çıktığında zaten çalışan, çalışmakta olanlar, 'Bu yasa çıkmadan önce işe girdiğimiz, emekliliğimizi planladığımız için bize haksızlık yapıldı' diyorlar. Planlamasalar da bunlar yasal olarak belli.

Bunlar, bizim önümüzdeki çalışma programı içerisinde var ama biz, aşama aşama sorun çözüyoruz. Bunun için zaman veremem ama bizim önümüzdeki öncelikli sorunumuz, mevcut emeklilerin durumlarının daha iyileştirilmesi, ikincisi 3600 meselesinin çözülmesi, üçüncüsü sözleşmeli personelin kamuda yarattığı kargaşanın, çünkü haksızlıklar da var. Aynı statüde girmiş, ikisi de sözleşmeli, farklı şartlara sahipler. Bütün bunları düzenleyecek kapsamlı bir düzenleme yapmak."