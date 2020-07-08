EYT Meclis gündemine geldi EYT’de son durum ne?

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin grup toplantısında Emeklilikte Yaşa Takılanlar'ın (EYT) durumuna da değindi. Fiyatların yüksekliğini dile getiren Akşener, EYT konusunda şunları söyledi: “Bakkalda, markette, manavda fiyatlar ortada, işsiz gençlerin, emeklilerin, EYT'lilerin durumu ortada" diye konuştu. Konuşan biz değiliz, konuşan milletin kendisi. Bu iş parti işi değil, insan işi, vatandaşın işi. Türkiye’yi yönetenler bu derde çözüm bulmak zorundadır. Meclis’e girdiğimizden beri EYT’li kardeşlerimiz için çok çalıştık. EYT’lileri namus meselesi ilan edenler seçimden sonra unuttu gitti.Hem EYT’lileri hem emeklileri konuşan başkanlarımıza Sayın Erdoğan’ın kulak vermesi gerekiyor. Vatandaşı yük görüp gereğini yapmazsanız, biz geleceğiz biz yapacağız bundan kimsenin endişesi olmasın.Sayın Erdoğan ve ekibinin yaptıkları Türkiye’ye olan güveni de zedeledi. Menemen bile zengin yemeği oldu."

"Emekli ettiğimiz nüfusun ortalama yaşı 52-53 bandında"

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, CNN Türk'te Hakan Çelik'e açıklamalarda bulunmuştu. EYT'liler ilgili de Bakan Selçuk, "Şu anda bizim EYT bekleyenler, emeklilikte yaşı tutmayan kardeşlerimizin ortalama yaşı 48. Ama dünyanın hiçbir yerinde 48 yaş, yaşlı olarak kabul edilen bir yaş dilimi değil. Bizim geçen sene emekli ettiğimiz nüfusun ortalama yaşı 52-53 bandında" demişti.