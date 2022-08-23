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Ekonomi EYT ile ilgili son dakika açıklaması geldi! "Masamızda 1 tane formül var..."
Ekonomi

EYT ile ilgili son dakika açıklaması geldi! "Masamızda 1 tane formül var..."

Milyonlarca kişinin beklediği EYT açıklaması geldi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin "Hollanda, Almanya modellerinden bahsediliyor, bunlar doğru değil. Masamızda sadece bir tane EYT formülü var" dedi.

Yeniakit Publisher
2022-08-23 09:36:00 - 2022-08-23 09:44:31
EYT ile ilgili son dakika açıklaması geldi! "Masamızda 1 tane formül var..."

Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanı Vedat Bilgin, EYT ile ilgili yaptığı açıklamada, 'Hollanda modeli konuşuluyor bu doğru değil. Masamızda sadece bir formül var.' dedi.

Bilgin, EYT düzenlemesinin içeriğine yönelik olarak bakanlık bünyesinde kurulan bir ekiple yürütülen çalışma neticesinde en uygun formülün devreye sokulacağını söyledi.

Birkaç alternatif ve önerinin değerlendirildiği çalışma kapsamında sendikalarla diyalog halinde olunacak.

8 FORMÜL ÜZERİNDE ÇALIŞILDIĞI İDDİA EDİLMİŞTİ

Dün bazı basın-yayın organlarında Emeklilikte Yaşa Takılanlar ile ilgili olarak 8 formül üzerinde çalışıldığı iddia edilmişti.

Bu iddialar arasında yüzde 2 kesintiyle erken emeklilik maaşı gibi öneriler de yer almıştı.

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