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EYT çıkıyor müjdesi Erdoğan EYT raporunu olumlu karşıladı

EYT bekleyenler için bugün önemli bir gelişme yaşandı. Emeklilikte yaşa takılanların son günlerde seslerini duyurmak için Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kapısını çaldı. EYT konusuna ilişkin çalışmayı içeren rapor Erdoğan’a ulaşırken Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, EYT çalışmasının Cumhurbaşkanlığı’nca olumlu karşılandığını söyledi.

19 Eylül 2019 Perşembe 16:06
EYT çıkıyor müjdesi Erdoğan EYT raporunu olumlu karşıladı

EYT bekleyenler için bugün önemli bir gelişme yaşandı. Emeklilikte yaşa takılanların son günlerde seslerini duyurmak için Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kapısını çaldı. EYT konusuna ilişkin çalışmayı içeren rapor Erdoğan’a ulaşırken Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, EYT çalışmasının Cumhurbaşkanlığı’nca olumlu karşılandığını söyledi.

Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın EYT konusunun çözümüne ilişkin sonum bir adım atılması için Cumhurbaşkanı Danışmanı Vedat Bilgin'e talimat vermişti. EYT’lilerin de Emeklilikte Yaşa Takılanların (EYT)  raporunu hazırlayıp Bilgin’e sunmuşlardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulan EYT raporunun detayları ortaya çıktı. Cumhurbaşkanlığının rapora olumlu baktığı belirtildi. Raporu hazırlayan Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, özellikle sosyal medyada konuyla ilgili asılsız iddiaların bulunduğunu belirterek asıl çalışmanın bu olduğunu belirtti. Erdursun, EYT çalışmasının Cumhurbaşkanlığı’nca olumlu karşılandığını sözlerine ekledi. Öte yandan raporla ilgili Cumhurbaşkanlığı’nın bir çalışma başlatabileceği kaydedildi.

Rapora göre; 2018 yılı sonu itibariyle Türkiye’de Emeklilikte Yaşa Takılanların sayısı 5.954.225 kişi olarak belirlendi. Bu rakam her ay 50 bin kişinin emekli olduğu düşünülürse 1 Eylül 2019 itibariyle 5.404.924 kişidir ve bu kişilerin emeklilik maliyeti de ortalama 1600 TL emekli maaşı üzerinden hesaplandığında 8.647.878 TL olacaktır. Yıllık EYT Maliyeti ise 8.647.878.400 X 12= 103.774.540.800TL'dir. Ancak rapora göre bugün yasa çıkarsa 5 Milyon 404 Bin kişinin hemen emekli olması mümkün değildir. Emeklilikte Yaşa Takılanların Emekliliği en az 10 yıllık süreye yayılacağı belirtilerek çeşitli nedenlerle emeklilik hakkı elde edemeyenlerin sayısının çıkması durumunda emekli olacakların sayısı 750 bin ile 1 milyon kişi aralığına düşecektir. Bu durumda yasa çıkması durumunda EYT’nin hükümete maliyeti yıllık 14 Milyar 400 Milyon TL olarak hesaplandı.

 

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Haber Tarihi: 19 Eylül 2019 Perşembe 16:06
  1. eyt
  2. Emeklilikte Yaşa Takılanlar
  3. Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun
  4. Cumhurbaşkanı erdoğan eyt
  5. Cumhurbaşkanı Danışmanı Vedat Bilgin

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