EYT çıkıyor mu? Emeklilikte yaşa takılanlar son durum ne?

Milyonlarca emekli vatandaşımız emeklilikte yaşa takılanlar, EYT ile ilgili son dakika gelişmeleri takip ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan daha öncesinde EYT torba yasasıyla alakalı bazı açıklamalarda bulunurken Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Kaya bu konuda gereken son bilgileri de EYT'lilerle paylaştı. Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Kaya, son yapılan düzenlemeler ile birlikte SSK ile BAĞ-KUR'un arasındaki geçişkenliğin daha kolay bir hale geldiğini BAĞ-KUR primi ödeyenlerin primlerini düşük yatırmalarından dolayı emekli oldukları zamanda SSK'ya göre çok daha düşük bir ücret aldıklarının altını çizdi. BAĞ-KUR primi ödeyenlerin imkanları doğrultusunda primlerini yükselttikleri takdirde buna eşdeğer oranda bir artışa gidebileceklerini ifade etti.

Çalışma Bakanında EYT’lileri üzecek haber

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk da EYT ile ilgili geçtiğimiz aylarda katıldığı bir canlı yayında, "Emeklilikte Yaşı Tutmayanlar' demeyi tercih ediyoruz. Emeklilik için 3 kriter var. Bu kriterlerden biri eksik olduğunda aslında emeklilik hakkını elde etmemiş oluyorsunuz.

EYT bekleyenlerin ortalama yaşı 48. Bu yaş dünyanın hiçbir yerinde yaşlı, çalışamaz olarak kabul edilen bir yaş değil. Dünyayla kıyasladığımızda da emeklilik maaşı alma süresinin çoğu ülkeden fazla olduğunu görüyoruz. Türkiye'de emeklilik maaşı alma süresi 25-30 yıl bandında, dünyaya baktığımızda bu sürenin 18-21 yıl olduğunu görüyoruz. EYT ile emekli olmak isteyenlerin, emekli olduktan sonra aslında başka bir işte çalışmak istediğini görüyoruz. Bu da emeklilik konusunda bir reforma ihtiyacımız olduğunu gösteriyor." ifadelerini kullanmıştı. Siz ne düşünüyorsunuz? EYT ile ilgili yorumlarınızı sayfanın altında yer alan yorum kısmı vasıtasıyla bizlerle ve diğer ziyaretçilerimizle paylaşabilirsiniz. EYT’nin ne zaman çıkacağını merak edilmeye devam edilirken emeklilikte yaşa takılan vatandaşların beklentilerine karşılık, düzenlemenin TBMM'den kısa sürede geçmesi ön görülmüyor.

"Milletimin zararına olan bir şeye asla yokum"

Cumhurbaşkanı Erdoğan EYT sonusunda şunları söylemişti: ”Erken emekli olduğu zaman ideal ücreti alamayacak hem de ikinci bir iş aramak suretiyle ikinci iş ile işsizliğe öncü olacak. SGK sistemimizin çökmesini istemelerinin tek sebebi kaos ortamından kendilerine siyasi rant devşirme hesabıdır. Biz bunu yapmayacağız. Arkadaşlarıma söylüyorum. Beni bu yola asla teşvik etmeyin. Milletimin zararına olan bir şeye asla yokum. Seçim kaybetsek de yokum. Bütün dünya bizim sistemimizi kendine uyarlamaya çalışıyor, bizdeki bazı köhne zihniyetler sistemi çökertmek için hinlik peşinde koşuyor."