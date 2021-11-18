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Ekonomi EYT çıkar mı? EYT son durum
Ekonomi

EYT çıkar mı? EYT son durum

EYT çıkacak mı ne zaman? Milyonların merakla beklediği EYT konusunda bir gelişmenin olup olmayacağına ilişkin yeni bir açıklama geldi. Peki, EYT çıkar mı? EYT 2022'de çıkacak mı?

Yeniakit Publisher
2021-11-18 13:58:00 -
EYT çıkar mı? EYT son durum

Emeklilikte yaşa takılanlar kendilerine yönelik bir kararın Meslic’ten çıkıp çıkmayacağını araştırıyor. Peki, EYT çıkar mı?

EYT çıkar mı? EYT son durum

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, NTV'de önemli açıklamalarda bulundu. EYT hakkında Kurtulmuş, "Bütçe kısıtlarımız içerisinde önceliğimiz 3600 ek gösterge düzenlemesi" dedi.

EYT nedir?

Emeklilikte Yaşa Takılanlar ya da diğer bir ifade ile EYT, 1999 yılında emeklilik yaşını yükselten 4447 sayılı kanun ile ortaya çıkmıştır. 8 Eylül 1999 tarihine kadar emeklilik şartı, kadınlar için 20, erkekler için ise 25 yıl sigortalılık şartı ile birlikte 5000 prim günüydü. 8 Eylül 1999 tarihinde çıkartılan kanun ile emekli olabilmek için yaş şartı getirildi.

EYT çıkarsa emeklilik süresi nasıl etkilenecektir?

EYT kanununun Meclis'te görüşülmesi ve Cumhurbaşkanı tarafından onaylanması durumunda 8 Eylül 1999 tarihinden önce sigortalı girişi bulunan kişileri kapsayacağı belirtiliyor. 1999'da yürürlüğe alınan 4447 sayılı Kanun ile emeklilik yaşı kadın sigortalılıklarda 58, erkek sigortalılarda ise 60 olarak belirlenmişti. Emeklilik için prim gün sayısı da 7 bine çıkartılmıştı. Bu yüzden de EYT kanunu çıkarsa 8 Eylül 1999 öncesinde işe başlayan sigortalılar, kanunun kapsamında bulunacak.

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