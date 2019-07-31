EYT çıkacak mı? Son dakika emeklilikte yaşa takılanlar gelişmesi

Binlerce emeklilikte yaşa takılanlar mağduru yıllardır yaşadıkları mağduriyetin giderilmesini bekliyor. Emekli olmak için primi doldurmuş ancak dönemin Çalışma Bakanı olan ve şuan CHP’de siyaset yapan Yaşar Okuyan’ın imzasının bulunduğu emeklilikte yaşa takılanlar yasası yüzünden nice insanlar mağdur durumda. Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) konusunda değerlendirmelerde bulunan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba vatandaşların haklarına vurgu yaparak; "kamunun tamamı çift dikiş alıyor" dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba EYT konusunda şunları söyledi: "Herkes biliyor ki gariban EYT’lilerin çift dikiş falan istediği yok. Aç kalmamak için emekli olmaya çalışıyorlar. Hakları gasp edilmiş, aç kalmamak için hiç değilse emekli olup karınlarını doyurmak istiyorlar. EYT’lilerin başka bir beklentisi de yok. Bir tarafta yoksullukla boğuşan, aç kalmamak için emekli olmaya çalışan EYT’liler, diğer tarafta kamunun tamamı çift dikiş alıyor."