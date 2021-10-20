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Ekonomi EYT çıkacak mı? Ak Parti’den EYT raporu
Ekonomi

EYT çıkacak mı? Ak Parti’den EYT raporu

Emeklilikte yaşa takılanlar sık sık "EYT çıkar mı?" sorusunun cevabını araştırıyor. Peki, 2022'de EYT çıkar mı? EYT ne zaman görüşülecek?

Yeniakit Publisher
2021-10-20 21:12:00 -
EYT çıkacak mı? Ak Parti’den EYT raporu

Emeklilikte yaşa takılanlara yönelik gelişmeler yaşanıyor. Peki, EYT ne zaman çıkar? EYT bu sene çıkacak mı?

EYT çıkacak mı? Ak Parti’den EYT raporu

Milyonlarca kişi EYT’nin ne zaman çıkacağını merak ediyor. Konu hakkında sıcak bir gelişme yaşandı. 2023 seçimleri için hazırlıklara başlayan AK Parti'nin EYT'yi gündemine alacağı ileri sürüldü. Türkiye gazetesinin haberine göre, vatandaşlardan gelen eleştirilerin 20 başlıkta toplandığı rapor Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a sunulacak.

Raporda, vatandaşların ekonominin yanı sıra, mülteci meselesi, yargılama süreçlerinin uzun sürmesi, sosyal medyadaki bilgi kirliliği, kadın cinayetleri, EYT, erken yaşta evlilikten doğan mağduriyet ve seçmen kimliklerine yönelik yapılan bazı tanımlamalarla ilgili (Kürt seçmen, Alevi seçmen gibi) sıkıntıları dile getirdiği ifade ediliyor.

EYT nedir?

Emeklilikte Yaşa Takılanlar ya da diğer bir ifade ile EYT, 1999 yılında emeklilik yaşını yükselten 4447 sayılı kanun ile ortaya çıkmıştır. 8 Eylül 1999 tarihine kadar emeklilik şartı, kadınlar için 20, erkekler için ise 25 yıl sigortalılık şartı ile birlikte 5000 prim günüydü. 8 Eylül 1999 tarihinde çıkartılan kanun ile emekli olabilmek için yaş şartı getirildi.

EYT çıkarsa emeklilik süresi nasıl etkilenecektir?

EYT kanununun Meclis'te görüşülmesi ve Cumhurbaşkanı tarafından onaylanması durumunda 8 Eylül 1999 tarihinden önce sigortalı girişi bulunan kişileri kapsayacağı belirtiliyor. 1999'da yürürlüğe alınan 4447 sayılı Kanun ile emeklilik yaşı kadın sigortalılıklarda 58, erkek sigortalılarda ise 60 olarak belirlenmişti. Emeklilik için prim gün sayısı da 7 bine çıkartılmıştı. Bu yüzden de EYT kanunu çıkarsa 8 Eylül 1999 öncesinde işe başlayan sigortalılar, kanunun kapsamında bulunacak.

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