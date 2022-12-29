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Teknoloji EYT açıklandı e-Devlet kilitlendi
Teknoloji

EYT açıklandı e-Devlet kilitlendi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün EYT açıklamasının ardından e-Devlet'te erişim problemleri yaşandı.

Yeniakit Publisher
2022-12-29 01:10:00 -
EYT açıklandı e-Devlet kilitlendi

Vatandaşlara devlet hizmetlerini elektronik bir ortamda güvenli bir şekilde sunan e-Devlet sistemi, bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Emeklilikte Yaşa Takılanlar ile ilgili yaptığı açıklama sonrası erişim sıkıntıları yaşıyor. Peki e-Devlet çöktü mü? İşte detaylar…

e-Devlet’e erişim sıkıntısı yaşanıyor!

Bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın EYT ile ilgili yaptığı açıklamada emeklilikte yaş sınırının olmayacağını söylemesinin ardından birçok vatandaş e-Devlet üzerinden Sosyal Güvenlik Kurumu dökümanı almaya çalışıyor. Bu sebepten ötürü bazı kullanıcılar e-Devlet’e erişim sıkıntısı yaşıyor.

Sosyal Güvenlik Kurumu’nun hizmetleri olan ”İşyeri Unvan Listesi”, ”Ne zaman emekli olabilirim?” ”Çalışma Hayatım” gibi pek çok hizmet an itibariyle erişilemiyor. Pek çok kullanıcıya ”Şu anda kullandığınız hizmette talep yoğunluğu nedeniyle işleminiz sıraya alınmıştır.” uyarısının birkaç dakika ardından ”Sistemde yaşanan teknik bir aksaklık nedeni ile işleminiz tamamlanamadı.” uyarısı geliyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, pek çok kişinin heyecanla beklediği EYT ile ilgili açıklamayı bugün yaptı. Cumhurbaşkanı açıklamasında, emeklilik yaşının kaldırıldığını ve bu sayede yaklaşık 2 milyon çalışanın emekli olacağını belirtti.

Bu açıklamadan sonra vatandaşlar, emeklilik günlerine bakabilmek için e-Devlet Kapısı’na akın etti. Bu sebepten kaynaklanan yoğunluk nedeniyle bazı kullanıcılarda e-Devlet çöktü. Sistemin herkese hizmet vermeye ne zaman devam edeceği ise belirsiz.

Kaynak: Shift delete

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Yorumlar

Ahmet

ekonomıye ciddi bir yük daha eklendi hayırlı olsun. şeçim olmasa yapılmazdı ama yapıldı maalesef. bu kadar yükün altından nasıl kalkacak devlet bilmiyorum

Yom

Muhalefet ve iktidarın el ele vermesiyle ülkeye bir kazık daha girdi. Nesiller boyu sırtımızda taşıyacağımız bir avuç erkenden emekli edilmiş…
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