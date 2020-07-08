EYT 3600 ek gösterge nafaka yasası taşerona kadro ne durumda?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında parti genel merkezinde, Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı devam ederken gazetecilere açıklamalarda bulunan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, “3600 ek gösterge konusu ile ilgili yaklaşımımız pozitif bir yaklaşımdır. Negatif ele aldığımız bir konu yok, arkadaşlarımız çalışıyor” dedi. 3600 ek göstergenin yasalaşmasıyla beraber maaşlarda yaklaşık olarak 40-50 lira artış olacak.Emekli maaşlarında hissedilir şekilde artış olacak.Emekli olacakların maaşları yaklaşık 530 lirayla 600 lira arası artış olacak.

“Destici’den 3600 ek gösterge bütün memurları kapsasın”

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Mustafa Destici, AK Parti'nin 3600 ek göstergeye ilişkin açıklamalarını da olumlu karşıladıklarını belirterek, "Bu açıklamadan memnuniyet duyduk. 3600 ek gösterge beklentisi içinde olan din görevlileri, hemşireler, öğretmenler ve polislerin taleplerinin karşılanmasını bekliyoruz. Ayrıca BBP olarak bütün memurlarımızın da bu kapsama alınmasına istiyoruz." dedi.

Taşerona kadro ne zaman?

Kadro alamayan taşeron ve maaş zammı alamayan 4/D'li işçiler: Kadro alamayan taşeron işçilerin 2019 yılında kadroya alınacağı açıklanmıştı. Ancak bu konuda somut bir adım henüz atılmadı. Meclis Genel Kurulunda bu konuda bir çalışma olur mu bilinmez. Kamu işçileri için TİS görüşmeleri devam ederken sendikalar, kadroya geçen işçilerin maaş zammı alması, TİS 'e dahil edilmesi için taleplerini iletti. Ancak bu konuda hükümetten bir açıklama gelmedi.

EYT-Emeklilikte yaşa takılanlar son durum

'Emeklilikte yaşa takılanlar' dün Ankara Tandoğan Meydanı'nda miting yaptı. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş 31 Mart yerel seçimleri öncesi EYT’lilerin sorununu çözeceğinin sözünü vermişti. Seçimler bitti ancak Yavaş’tan EYT konusunda yine sözden başka bir icraat çıkmadı. EYT’lilerin Ankara’daki mitinginde konuşan Yavaş, yine EYT’lileri kandırdı. Yavaş konuşmasında şunları kaydetti: “Sadece Meclis’i beklemek yerine EYT’lilerin herhangi bir talepleri olursa yardım yapmak boynumuzun borcudur demiştik. Ama anlışalmaz bir şekilde hala bize soruyorlar ‘EYT’lilerin işleri ne olacak diye.’ EYT’lilerin haklı mücadelesini desteklerken inşallah bir an önce TBMM bu işi çözer temennisinde bulunmak istiyorum dedi.

Nafaka yasası ne zaman çıkacak?

Nafaka konusunda da açıklama yapan Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, nafaka konusunda çözüm önerilerinin bulunduğunu belirterek, "Bunların hepsi birer öneri ama Meclis takdir edecektir. Meclisin nasıl karar vereceği mühim." İfadelerini kullandı. Adalet Bakanlığı’nın hazırladığı ve infaz düzenlemelerini içeren ikinci yargı paketinde olması beklenen “nafaka” hükümlerinin, bu gerçekleri yansıtmadığı iddia edildi. Düzenlemede “süreli nafaka” öngörülüyor. Nafakanın belirlenmesinde ise 5 aşama planlanıyor. Buna göre, nafaka, “evli kalma süresi”, “çocuk olup olmaması”, “boşanan kadının yaşı”, “gelir durumu” ve “kusur durumu” dikkate alınarak hesaplanacak. Kadının boşanmadaki kusurunun yüzde 50’nin üzerinde olması durumunda mahkeme, nafaka verilmemesi yönünde karar alabilecek. En çok tartışılan hükmü de bu madde oluşturuyor.

“Nafakanın zenginleşme sebebi olmaması gerekir"

Eski Ekonomi Bakanı Mustafa Elitaş Türkiye'nin kanayan yarası nafaka hakkında Akit’e açıklamalarda bulundu. Nafakanın ihtiyaca binaen doğmuş hukuk sisteminin önemli unsularından birisi olduğunu vurgulayan eski Ekonomi Bakanı, AK Parti Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş, “Nafakanın zenginleşme sebebi olmaması gerekir. Ömür boyu nafaka doğru bir şey değil. Nafaka süreli ve adaletli olmalı” dedi.