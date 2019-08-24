EYT 3600 ek gösterge ceza indirimi af yasası son durum son dakika haberleri

Emeklilik için primi doldurdukları halde 1999 yılında çıkartılan yasa ile yaşa takılan emeklilikte yaşa takılanlar EYT madurları, ceza evlerinde binlerce mahkum ve mahkum ailelerinin beklediği ceza indirimi af yasası ile öğretmen, polis, din görevlisi ve hemşirelere sözünün verildiği 3600 ek gösterge artışına ilişkin son durum haberleri merak edilmekte. Meclis çalışmalarına virgül koyarak tatile girdi. Yeni yasama yılı 1 Ekim'de açılacak. Ceza indirimi af yasasını içeren Yargı Paketi başta olmak üzere EYT 3600 ek gösterge Meclis'ten ne zaman çıkacağı merak edilmekte.

3600 ek gösterge ne zaman çıkacak?

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın müjdesini verdiği polis, hemşire, din görevlileri ve öğretmenlerin ek gösterge zammı için geçtiğimiz yıl başlayan bekleyiş devam ediyor. 24 Haziran seçimleri öncesi müjde olarak verilen ek göstergenin TBMM 1 Ekim günü açılınca gündeme gelmesi bekleniyor.

AK Partili Kurtulmuş katıldığı bir canlı yayın programında 3600 ek gösterge yasası ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Numan Kurtulmuş, 'Büyük bir mali yükü de getiren bir durum. O da belki şimdi değil ama sonra gündeme alınıp değerlendirilebilecek bir konudur' ifadelerini kullandı.

Ceza indirimi af yasası ne zaman çıkacak?

Mahkumlara af olarak kamuoyuna bilinen ceza indirimi düzenlemesini kapsamına alan yargı reformu Meclis açıldıktan sonra gündeme gelecek. Meclis tatile girmemiş olsa şimdiye yürürlüğe girmiş olması gereken paket, 1 Ekim günü meclis genel kurulun toplanması ile birlikte ilk gündem maddelerinden olacak. Yargı reformu kapsamında nafaka yasası da değişecek.

Yargıtay Başkanı: "Af çıkarılmasına karşıyım"

Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit, bugün "Yargıtay'ın kurumsal bir görüşü olmasa da ben af çıkarılmasına karşıyım. Daha önce çıkarılan aflara baktığımızda hem hukuki belirsizlik hem de asayiş, toplumdaki huzur ve barışın sağlanması noktasında bazı sıkıntılar ortaya çıkıyor” açıklamasında bulunmuştu.

EYT çıkacak mı? Emeklilikte yaşa takılanlar son durum ne?

Yüz binlerce kişi ile ailesi, emeklilikte yaşa takılanlar meselesinin çözümü için bekliyor. Prim şartını tamamlamalarına rağmen yaş şartına takılan EYT'ler düzenleme bekliyor. Ancak TBMM 'de yaşa takılanlar konusunda bir gelişme yok.

“Biz seçim alacağız diye, popülist politika yapmayacağız”

Başkan Erdoğan, emeklilikte yaşa takılanlarla (EYT) ilgili tartışmaları gündeme getiren milletvekillerine yanıt verirken özetle şu değerlendirmeleri yapmıştı: "Muhalefet bu konuyu sürekli gündemde tutsa da bizim gündemimizde yok. Aksi halde sistemimizi çökertiriz. Biz seçim alacağız diye, popülist politika yapmayacağız. Dünyanın süper ülkesi değiliz. Seçimi alacağız diye millete olmadık sözler veremeyiz. Ama ileride uygun bir zemin bulunursa, böyle kamuoyunda tartışıldığı şekliyle değil de sosyal güvenlikteki dengeleri bozmayacak şekilde bir çalışma yapılabilir." Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "1 milyon 300 bin EYT'li var, yıllık 10-60 milyar lira bütçe maliyeti olur" demişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Mümkün değil bu" ifadesini kullanmıştı.