EYT yasası ne zaman çıkacak ve EYT yasası çıkarsa kimleri kapsayacak? İşte EYT ile ilgili merak edilen tüm bu soruların yanıtını haberimizde bulabilirsiniz.

EYT nedir?

EYT, 1999 yılında emeklilik yaşını yükselten 4447 sayılı kanun ile ortaya çıkmış oldu. Kanundan önce erkekler için 25, kadınlar için 20 yıl sigortalılık süresi ve 5 bin günlük prim gün sayısını doldurmak emekli olmak için yeterliydi. 8 Eylül 1999 tarihinde çıkartılan kanunla emekli olmak yaş şartına bağlandı.

Türkiye’de emeklilerin gündemi haline gelen Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) yasasına ilişkin bir bekleyiş hakim. Cumhurbaşkanı Erdoğan başta olmak üzere birçok siyasi isim tarafından EYT ile ilgili açıklamalar merakla takip ediliyor. Yapılacak düzenleme, Emeklilikte Yaşa Takılanlar için kolaylık olacak.

EYT düzenlemesiyle emeklilik yaşı kadınlarda 58'e, erkeklerde 60'a yükseltilerek emeklilik için gerekli prim gün sayısı ise 7 bin güne yükseltilmiş oldu.

2008 EYT değişikliği

2008'de yapılan bir diğer yasa değişikliğiyle emeklilik için gereken yaş sınırı bir kez daha yükseltildi. 2048'de kadın ve erkek çalışanlar için emeklilik yaşını 65'te eşitlemesi öngörülen sistem uyarınca, halen çalışmakta olanların emeklilik yaşı da prim günlerinin dolmasına rağmen yükselmiş oldu.

Mevcutları çalışanlara yönelik olarak da işleyen düzenlemeyle birlikte, emeklilikte yıl şartını doldurmasını az bir süre kalanlar da emekli aylığı almak için bir süre beklemek zorunda oldu. Değişikliğin ardından kadınların kademeli olarak 58, erkeklerin ise emeklilikleri 60 yaşına kadar uzatıldı.

EYT’liler ne istiyor?

Dernek çatısı altında isteklerini resmi makamlara sunan EYT’liler şu isteklerini sıraladı:

Emeklilikte yaşa takılanların emeklilik hakkına kavuşması

İntibak ya da seyyanen zam ile en düşük emekli aylığının asgari ücret düzeyine yükseltilmesi

Emekli olduktan sonra çalışmak isteyenlerin emekli aylıklarının belli bir oranda veya tamamen kesilmesi.

Raporda, emekli olanların çalışma hayatından çıkmasının amaçlanması gerektiği, emekli olanlar çalışma hayatından çıktıklarında işsizlere iş imkânı doğacağı görüşü de savunuldu.

Türkiye’de 5 milyon 404 bin EYT’li var

Raporda, emeklilikte yaşa takılanların sayısına ilişkin tahminlere de değinildi. 2000 yılında toplam sigortalı çalışan sayısının 11 milyon 759 bin, emekli sayısının ise 5 milyon 913 bin kişi olduğuna yer verildi. 2000 yılından 2018 yılına kadar 5 milyon 854 bin, bu yıl da 400 kişinin emekli olduğu dikkate alınırsa, emeklilikte yaşa takılanların sayısının 5 milyon 404 bin kişi olduğu kaydedildi.

EYT yasasının maliyeti nedir?

Derneğın açıklamasına göre, EYT yasası çıkmış olursa ilk olarak emekli olacak kişi sayısı 750 bin ile 1 milyon kişi arasında kalacak. Kişi başı aylık 1600 TL emekli aylığı ödendiği göz önenüne alınırsa, aylık 1.2 milyar, yıllık olarak da 14.4 milyar liralık bir maliyet ortaya çıkmış olacak.

EYT yasası çıkacak mı?

EYT ile ilgili en güncel açıklamayı Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk yaptı. Selçuk, Emeklilikte Yaşa Takılanlar'a ilişkin olarak EYT'lilerin emekli olduktan sonra çalışmak istediklerini, emekliliğin teknik adının "Yaşlılık aylığı" olduğunu dünyanın hiçbir yerinde 48 yaşındakilerin yaşlı sayılmadığını ifade etti. Emeklilik konusunda reform çalışmasının olduğunu ve bunun uzun soluklu olacağını Bakan Selçuk belirtti.