0553 313 94 23

EYOF'ta heyecan kış sporlarıyla başlayacak

Bosna Hersek'te 9-16 Şubat tarihlerinde düzenlenecek 2019 Kış Avrupa Gençlik Olimpik Festivali'ne 8 branşta yaklaşık 1500 sporcu katılacak

29 Ocak 2019 Salı 09:58
EYOF'ta heyecan kış sporlarıyla başlayacak

2019 Kış Avrupa Gençlik Olimpik Festivali (EYOF), 9-16 Şubat tarihlerinde Bosna Hersek'te gerçekleştirilecek.

Saraybosna ve Doğu Saraybosna kentlerinde 8 branşta düzenlenecek organizasyona, 48 ülkeden 14-18 yaş aralığında yaklaşık 1500 sporcu katılacak.

Türkiye'yi, 7 dalda 18'i erkek toplam 35 sporcu temsil edecek. Milli sporcular, alp disiplini, artistik buz pateni, biatlon, curling, kayaklı koşu, kısa mesafe sürat pateni ve snowboard branşlarında madalya mücadelesi verecek.

İki yılda bir düzenlenen EYOF'a, 2017'de Erzurum ev sahipliği yapmıştı. Organizasyona 24 kız ve 45 erkek olmak üzere 69 sporcuyla katılan Türkiye, 2 gümüş ve 1 bronz madalya elde etmişti.

2019 Yaz Avrupa Gençlik Olimpik Festivali ise 20-28 Temmuz tarihlerinde Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenecek.

 

- Ay-yıldızlıların kadrosu

 

Bosna Hersek'teki oyunlarda Türkiye'yi temsil edecek sporcular ve branşları şöyle:

Alp disiplini: Asrın Beceren, Derin Berkin, Fulya Yücel, Mina Baştan, Peri Tüfekçi, Tiriel-Luka Abramovic, Yael Sadioğlu, Yunuscan Erşan

Artistik buz pateni: Alp Eren Özkan, Güzide Irmak Bayır

Biatlon: Abdurahim Duman, Ayşe Kübra Canlı, Cihan Kartal, Eyüp Aslan, Harun Şenaslan, Lavin Ören, Mine Kılıç, Zeynep Elif Durlanık

Curling: Beytullah Özkan, İfayet Şafak Çalıkuşu, Kadir Polat, Nisanur Kaya

Kayaklı koşu: Beyza Nur Gümüş, Esranur Akpınar, Fatma Yavuz, Mahi Nur Sungur, Mehmet Türün, Murat Elkatmış, Salih Can Duman, Yusuf Talay

Kısa mesafe sürat pateni: Furkan Akar, Melike Selen, Muhammed Emir Han, Nazlıcan Deniz Uzuner

Snowboard: Altay Uras

 

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 29 Ocak 2019 Salı 09:58
  1. Erzurum
  2. 2019 Kış Avrupa Gençlik Olimpik Festivali
  3. Bosna Hersek
  4. EYOF
  5. Kış Sporları

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    "İlk Türk 'unicorn'unu arıyoruz"
    1. "İlk Türk 'unicorn'unu arıyoruz"
    2. İran'da hava kirliliği
    3. Benatia, Katar ligine gitti
    4. Hibrit otomobil nedir? hibrit otomobil..
    5. Hulusi Akar: Her türlü hazırlık tamam
    6. Akar: "(Üs bölgesine yönelik..
    7. CHP'den HDP güzellemesi: HDP'yi..
    8. Akar: "Bazı hainler olayları..
    9. Ulusal Beslenme Konseyi kurulacak
    10. Akar: "Yeri ve zamanı geldiğinde..
    11. Milli Savunma Bakanı Akar: "Türk..
    12. Özyeğin Üniversitesi ve Pegasus'tan iş..
    13. Gram altın 225 lira seviyelerinde
    14. TSK’da hâlâ 1 dolar'lıklar var
    15. Sarıgül'ün yeni partisi belli oldu!..
    16. Piyasa güne artı rezervle başladı
    17. Ankara ve İstanbul'da düğmeye basıldı!..
    18. Kocasını bıçaklayana nafaka ödülü
    19. Borsa, güne yatay başladı
    20. EYOF'ta heyecan kış sporlarıyla..
    Mehmetçik planlarını bozdu! Kameralar kayıtta gelmişler
    Mehmetçik planlarını bozdu! Kameralar kayıtta gelmişler
    Canan Karatay uyardı! ' Sakın bunları yemeyin'
    Canan Karatay uyardı! ' Sakın bunları yemeyin'
    Türkiye'nin 'kenevir' atağı sonrası İsrail harekete geçti
    Türkiye'nin 'kenevir' atağı sonrası İsrail harekete geçti
    40 yıllık tavuk devi Garip Tavukçuluk, konkordato ilan etti
    40 yıllık tavuk devi Garip Tavukçuluk, konkordato ilan etti
    CHP'de toplu istifa! 'Seçimi alma şansımız yok'
    CHP'de toplu istifa! 'Seçimi alma şansımız yok'

    Günün Karikatürü

    29 Ocak 2019
    HDP İstanbul belediye başkan adayları 2019
    HDP İstanbul belediye başkan adayları 2019
    Barzani: Türk askeri üssüne saldırıyı PKK yaptı
    Barzani: Türk askeri üssüne saldırıyı PKK yaptı