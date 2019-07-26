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EYOF 2019’da milli judocu Hilal Öztürk altın madalya kazandı

Azerbaycan’ın ev sahipliğinde gerçekleşen 15.

26 Temmuz 2019 Cuma 17:23
EYOF 2019’da milli judocu Hilal Öztürk altın madalya kazandı

Azerbaycan’ın ev sahipliğinde gerçekleşen 15. Avrupa Gençlik Olimpik Yaz Festivali’nde judo müsabakaları devam ederken, milli judocu Hilal Öztürk, altın madalya kazandı.


Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de düzenlenen EYOF 2019’un 6. gününde erkekler 81, 90, +90 kilo, kadınlar 70 ve +70 kiloda judo müsabakaları gerçekleştirildi. Milli judoculardan erkeklerde Cem Ata Demirtaş (81 kg), Münir Ertuğ (+90 kg), kadınlarda ise Hatice Vandemir (70 kg) ve Hilal Öztürk (+70 kg) mücadele etti. +70 kilo kadınlarda mücadele eden milli judocu Hilal Öztürk, Fransız Liz Ngelebeya ve Rus Liubov Orlova’nı yenerek yarı finale yükseldi. Yarı finalde Slovak Nicki Norcici’i de yenen Öztürk, adını finale yazdırmayı başardı.


Altın madalya için Hollandalı Carmen Dijkstra ile mücadele eden başarılı sporcu, rakibini yenerek altın madalyanın sahibi oldu. Rakiplerinin iyi olduğunu vurgulayan Hilal Öztürk, “Kazakistan’a dünya şampiyonasına gideceğiz. Orada da altın madalya almak istiyorum” şeklinde konuştu.


Kadınlar 70 kiloda Hatice Vandemir, Letonyalı Una Dolgilevica’ya yenilerek turnuvadan elendi. Erkekler 81 kiloda mücadele eden Cem Ata Demirtaş ise Fransız Arnaud Aregba’ya mağlup oldu. Repesaj karşılaşmasında Macar Peter Safnary’e de yenilen Demirtaş, bronz madalya alma şansını kaybetti.


+90 kilo erkeklerde mücadele eden Münir Ertuğ, Bosna Hersekli Branko Tadic’i yense de İtalyan Jean Carletti’ye yenilerek bronz madalya için repesaj karşılaşmasına çıktı. Repesaj karşılaşmasında Fransız Mathias Anglionin’e kaybeden Ertuğ, turnuvadan elendi.

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Haber Tarihi: 26 Temmuz 2019 Cuma 17:23
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