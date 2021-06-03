Milyonlarca aile gelecek yıl eğitimin uzaktan mı yüz yüze mi devam edeceğini merak ediyor. Çocuklar okullarını özlerken, aileler yüz yüze eğitimin yerinin başka olduğunu düşünüyor ve eski düzene ne zaman dönüleceğini araştırıyor. Peki, eylül ayında yüz yüze eğitim başlar mı?

Eylül ayında okullar yüz yüze mi olacak? 2021-2022 okullar ne zaman ayın kaçında açılacak?

Milyonlar gelecek yıl okulların nasıl başlayacağını merak ediyor. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı hazırlıklarının sürdüğünü ifade etti. Bakan Selçuk, “Okulları eylül başında açmayı hedefliyoruz, bilimsel veriler varsa da okulları kapatırız" diye konuştu.

Hem Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hem de Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, haziran ayının aşı seferberliği şeklinde geçeceğini belirtiyor. 2 Haziran’da yapılan Bilim Kurulu Toplantısı’nın ardından, “Maskelerin yüzümü terlettiği bu yaz, son yaz olacak" ifadelerini kullandı. Bu açıklama ise sonbaharda yavaş yavaş eski günlere dönüş sinyali olarak değerlendirildi.