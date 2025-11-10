  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Türkiye’den acı harekat! 10 Yaşındaki Menaf'ın Cansız Bedeni İçin Türk Ekipler Seferber Oldu!

Neler oluyor! Suriye Cumhurbaşkanı El-Şara, Washington’da!

Hangi fondaş gazeteci İBB’den fonlanarak eşiyle İtalya’ya tatile gitti?

Can Ataklı'dan Gündem Sarsacak CHP İddiası: "20 Gün İçinde Öyle Bir Şey Olacak ki, 'Keşke Butlan Olsaydı' Diyecekler"

CHP Destekçisi Kadri Gürsel’den Şaşırtan Açıklama: Bu sözler CHP’lileri ağlatır

Fenerbahçe Kayserispor engelini aştı

Gram altın 5 haneye sıçrayacak: Gramla ilgili İslam Memiş'in çağrısı olay oldu

Seküler yaşam cinnet geçiriyor! Kadıköy’de kadını diri diri yaktılar! Eğlence merkezinde vahşet

İsrail’den Lübnan'a bir saldırı daha! Katiller İHA’larla ölüm yağdırdı

Aile Milli Güvenlik Meselesidir! LGBT gibi sapkınlıklara asla imkân vermeyiz
Ekonomi Eylül ayı sanayi üretim rakamları belli oldu
Ekonomi

Eylül ayı sanayi üretim rakamları belli oldu

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Eylül ayı sanayi üretim rakamları belli oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2025 yılı Eylül ayına ilişkin sanayi üretimi verilerini açıkladı. Sanayi üretim endeksi, eylülde aylık bazda yüzde 2,2 gerilerken yıllık bazda yüzde 2,9 yükseldi.

TÜİK merakla beklenen eylül ayına ilişkin sanayi üretim endeksi verilerini açıkladı. Buna göre, eylülde takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksi, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 2,9 arttı.

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, eylülde madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3,1, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 2,7 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 5,3 artış gösterdi.

Arındırılmamış sanayi üretim endeksinde, yıllık bazda yüzde 6 artış gerçekleşti.

İŞTE SANAYİ ÜRETİMİNDE AYLIK VERİLER

Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi, söz konusu ayda bir önceki aya kıyasla yüzde 2,2 azaldı.

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, eylülde madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 1,2 artarken imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 2,3 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 2,4 azalış kaydetti.

TÜİK verilerine göre, sanayi üretim endeksinde takvim etkisinden arındırılmış yıllık değişim oranları şöyle:

Yıllar/Aylar          Ocak      Şubat    Mart      Nisan    Mayıs    HaziranTemmuz              Ağustos               Eylül       Ekim      Kasım                Aralık

2022      6             12,3        8             9,4          6,9          8,1          1,8          0,9          0             2,4          -1,7        1,7

2023      4             -8,8        0,4          -1,4        0,3          0,8          8,3          3,6          5,2          2,6          2             2,3

2024      1,3          11,2        4,3          -1            0,1          -5            -3,8        -5,1        -2,2        -2,9        1,7          7

2025      1,2          -1,9        2,5          3,2          5             8,4          5,2          7,3          2,9

TÜİK açıkladı: İşsizlik rakamları belli oldu!
TÜİK açıkladı: İşsizlik rakamları belli oldu!

Ekonomi

TÜİK açıkladı: İşsizlik rakamları belli oldu!

TÜİK Ekim enflasyonunu açıkladı
TÜİK Ekim enflasyonunu açıkladı

Ekonomi

TÜİK Ekim enflasyonunu açıkladı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Siber farelere MİT operasyonu! 24 site kapatıldı
Gündem

Siber farelere MİT operasyonu! 24 site kapatıldı

Milli İstihbarat Teşkilatı, siber casuslara yönelik yeni bir operasyona imza attı. MİT ve Jandarma Genel Komutanlığı’nın gerçekleştirdiği or..
İngiliz vatandaşının tatil kabusu! Türkiye'deki yaşamını böyle anlattı, herkes şaşkına döndü
Sosyal Medya

İngiliz vatandaşının tatil kabusu! Türkiye'deki yaşamını böyle anlattı, herkes şaşkına döndü

Son dört yıldır Türkiye’de yaşayan ve kısa tatil için İngiltere’ye giden bir İngiliz vatandaş, üç haftalık Londra deneyimini çarpıcı sözlerl..
Kaporta ustasının hainliği böyle görüntülendi: İkinci el piyasasının canına okudular
Gündem

Kaporta ustasının hainliği böyle görüntülendi: İkinci el piyasasının canına okudular

Ağır hasarlı bir otomobili onaran bir kaporta ustasının, fabrikanın orijinal kaynak izlerini okul silgisiyle taklit ettiği anlar sosyal medy..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23