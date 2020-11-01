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Yerel Eyleme bisikletliler katıldı! Sebebi ise çok başka
Yerel

Eyleme bisikletliler katıldı! Sebebi ise çok başka

Hatay'da bisikletiler, trafik kazası sonucu yaşamını yitiren arkadaşları için eylem yaptı.

Yeniakit Publisher
2020-11-01 12:18:00 -
Eyleme bisikletliler katıldı! Sebebi ise çok başka

Hatay Bisiklet Derneği, Antakya Bisikletli Doğa Gezginleri ve Samandağ Bisiklet Kulübü üyesi bir grup, Defne-Samandağ kara yolu üzeri Güneysöğüt Mahallesi'nde 20 Ekim'de bir otomobilin bisikletine çarpması sonucu hayatını kaybeden Umut Yorgun'u kaza yerinde andı.

Grup, ilk olarak Yorgun'un (28), kaza geçirdiği yere fotoğrafını koyarak karanfil bıraktı.

Daha sonra bisikletliler kara yolu üzerinde seyir halindeki araçları yavaşlatarak sürücülere " Kornaya değil, frene bas", " Bisikletime çarparsan ölürüm", " Bisikletli ölümler son bulsun", "Sadece araç senin, yol hepimizin" ve "Kaportamız bedenimiz" yazılı dövizler gösterip yaşadıkları sorunlara dikkat çekmeye çalıştı.

Antakya Bisikletli Doğa Gezginleri Grup Başkanı Aydın Kılıç, gazetecilere son yıllarda bisiklete olan ilgi kadar can kayıplarının da arttığını söyledi.

Son 2 yılda 260'a yakın bisikletli ölümün gerçekleştiğini belirten Kılıç, bu kazaların çoğunun araçların bisikletlilere arkadan çarpması sonucu meydana geldiğini savundu.

Kılıç, bisiklet sürücülerinin trafikte hakları olduğunu, sürücülerin bu konuda bilgilendirilmesini, denetimin artırılmasını, güvenli yol şeritlerinin ve bisiklet yollarının yapılmasını istedi.

Eyleme, kazada hayatını kaybeden Yorgun'un annesi Hediye Yorgun da katıldı. Grup basın açıklamasının ardından olaysız dağıldı.

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