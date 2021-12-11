'Eylemdeyim' diyerek hastayı tedavi etmeyen doktoru savundular! Genel Sağlık İş Sendikası'ndan skandal suç duyurusu

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Kocaeli Devlet Hastanesi Sağlık-Sen Sendikası temsilcisi Ali Coşkun, Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu'na (KESK) bağlı Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) öncülüğünde başlatılan "iş bırakma eylemi" sebebi ile hastaneye gelen bir hastaya bakmadı.

'Yaptığınız vatan hainliği'

Eylem sebebi ile yakınına bakmayan Ali Coşkun'a öfkelenen vatandaş, "Ne eylemiymiş? Burası hastane. Sizin yaptığınız vatan hainliği. Aldığınız maaşa ihanet ediyorsunuz." dedi.

Hakan Ural: Olayların önüne arkasına bakmadan hedef gösteriyorlar

Olay, sosyal medya ile bazı gazetelerde "doktora şiddet" başlığı ile servis edildi. Katıldığı canlı yayında, Kocaeli Devlet Hastanesi'nde görevli Ali Coşkun'a tepki gösteren Hakan Ural, şunları söyledi:

"Adam hastaneye gitmiş. Doktor kollarını bağlamış duruyor. Sen bir yakınını; anneni, evladını hastaneye götürüyorsun. Doktor, 'Ben eylemdeyim' diyor. 'Oğlum ölüyor' diyorsun. O 'eylem' diyor.

Adamın derdi, hastaneye gitmiş, acil bir hastası var ve sadece ona bakılsın istiyor. Ne yazıyorlar sonra? 'Adam hastaneye gitti, sağlıkçılara saldırdı."

Hakan Ural ile program ortağı Nur Tuğba Algül Namlı'ya suç duyurusu!

Genel Sağlık-İş Sendikası, hastayı muayene etmemenin bir hak olduğunu savunarak, Hakan Ural ile Nur Tuğba Algül Namlı hakkında suç duyurusunda bulunduklarını söyledi.

Hastaya bakmamayı hak bildiler!

Suç duyurusuna ilişkin açıklamada bulunan Genel Sağlık-İş Sendikası Başkanı Derya Uğur, şunları söyledi:

"Ural ve Algül Namlı’nın açıklamaları her dönemde olduğu gibi pandemi döneminde de büyük bir fedakârlık örneği gösteren sağlık çalışanlarını derinden yaralamıştır. Sağlık çalışanları, her geçen gün artan şiddet vakaları ile mücadele ederken, Hakan Ural ve Nur Tuğba Algül Namlı yaptıkları açıklamalar ile sağlık çalışanlarının şiddet tehdidi altında kalmalarını ve şiddet görmelerini meşrulaştırarak, sağlık çalışanlarını, moral ve motivasyondan yoksun, kendilerini huzurlu ve güvenli hissetmedikleri bir ortamda çalışmaya sevk etmişlerdir."