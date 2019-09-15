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Eylemcilerin yeni hedefi hükümet binaları! Molotof atarken kendini yaktı

Suçluların Çin'e iadesi tasarısına karşı binlerce göstericinin katıldığı eylemler devam ediyor. Bölgedeki Causeway Bay semtinden Central semtine yürüyüşe geçen protestocular hükümet binalarına molotoflarla saldırdılar.

15 Eylül 2019 Pazar 15:46

Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde binlerce göstericinin katıldığı hükümet karşıtı protestolar, polisin getirdiği yasağa rağmen devam ediyor.

Suçluların Çin'e iadesi tasarısına karşı protestoların 15'inci haftasına girdiği Hong Kong'da, hükümet karşıtı gruplardan Sivil İnsan Hakları Cephesinin organize ettiği bir gösteri düzenlendi.

Bölgedeki Causeway Bay semtinden Central semtine yürüyüşe geçen protestocular, güzergah üzerindeki Wan Chai ve Admiralty semtlerine geldiklerinde hükümet binalarının yakınlarına molotofkokteyli attı.

Bölgedeki bazı yolları kapatarak alışveriş merkezlerine zarar veren protestoların ardından Admiralty ve Wan Chai metro hizmetleri askıya alındı.

Molotoflu saldırı

Polisin dağılmaları yönünde yaptığı uyarıya rağmen yürüyüşe devam eden göstericilere güvenlik güçleri, zırhlı araç ve göz yaşartıcı gazla müdahale etti. Göstericiler de polise molotofkokteyli ve kaldırım taşlarıyla karşılık verdi.

Bu sırada molotofkokteyli atmaya çalışan bir gösterici, yanlışlıkla kendisini ateşe verdi. Diğer eylemcilerin müdahalesiyle hayatta kaldı.

Toplam gözaltı sayısı 1340

Bölgede hazirandan bu yana düzenlenen protestolarda 1183 kişi gözaltına alınmış, geçen hafta sonu gözaltına alınan 157 kişi ile bu sayı 1340'a ulaşmıştı.

Protestocular, tasarının geri çekilmesinin yanı sıra eylemcilere yönelik polis şiddetinin soruşturulması için bağımsız bir komisyon kurulması, tutuklanan protestoculara af çıkarılması, protestoların "ayaklanma" olarak adlandırılmasına son verilmesi ve siyasi reformların yeniden başlatılmasını talep ediyor.

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Haber Tarihi: 15 Eylül 2019 Pazar 15:46
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