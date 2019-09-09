Eylemci annelere hukuk desteği!

Muhammet Kutlu Ankara

Güneydoğu’da ana kuzusu evlatları ailelerinden, annelerinden koparıp PKK’ya teslim eden HDP ve uzantısı sivil toplum kuruluşlarına dava yağmuru geliyor. Türk Hukuk Enstitüsü İstanbul İl Başkanı Avukat Fetih Ahmet Alparslan, konuyla ilgili Akit’e açıklamada bulundu.

Enstitü olarak evlatlarını HDP-PKK’dan kurtarmak isteyen annelerin yanında olduklarını belirten Alparslan, şunları dile getirdi: “Evladına kavuşmak isteyen annelerimiz çekinmesin. Evlatlarını HDP’den ve PKK’dan geri istesin. Annelere evlatlarını kaçırıp PKK’ya teslim eden HDP ve uzantılarına maddi-manevi tazminat davası açmalarını tavsiye ediyoruz. Türk Hukuk Enstitüsü olarak hukuksal her alanda annelerin yanında olacağız. Hazırlıklarımızı yaptık. Bizlerle temas kuran her aileye hukuk desteği vereceğiz. Yüzlerce tazminat davası peş peşe gelebilir. O zaman bakın neler olacak” diye konuştu.

Fetih Ahmet Alparslan, evlatlarını HDP/PKK’dan geri isteyen ailelere hukuk desteği sunacaklarını sözlerine ekledi.