Eylemci anne sayısı 15’e çıktı HDP Diyarbakır İl Binası önünde çocuklarını PKK’dan kurtarmak için oturma eylemi yapan ailelerin sayısı 15’e çıkarken destekler de çığ gibi büyüyor.

HDP Diyarbakır İl Binası önünde çocuklarını PKK’dan kurtarmak için oturma eylemi yapan ailelere destek büyüyor. Gazeteci ve sanatçı morali HDP Diyarbakır İl Binası önünde çocuklarını PKK’dan kurtarmak için oturma eylemi yapan ailelerin sayısı 15’e çıkarken destekler de çığ gibi büyüyor. İstanbul ve Ankara’dan Diyarbakır’a gelen kadın gazeteci ve yazarlar, sanatçı Ahmet Yenilmez, TÜGVA Genel Başkanı Enes Eminoğlu ve vakıf üyeleri anneleri ziyaret ederek moral verdi.

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