Eylemci analara destek veren Vali Güzeloğlu: Burası terör şehri değildir! Diyarbakır’ın gerçek ruhu sahabelerdir

Hacı Yakışıklı Diyarbakır

Diyarbakır Valisi ve Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Basri GüzeloğluAkit’e konuştu. “Diyarbakır’ın gerçek yüzü ve ruhu sahabelerdir, İyaz Bin Ganem’dir, Halid Bin Velid’in oğlu Hz. Süleyman’dır” diyen Vali Güzeloğlu; “Terör belediyeciliği yerine gönül belediyeciliği yapınca halkın daha huzurlu olduğunu herkes görmektedir” şeklinde konuştu.

HDP İl Binası önünde eylem yapan ve PKK tarafından dağa kaçırılan çocukların annelerinin ve ailelerinin eylemlerinin sivil bir ses olduğunu belirten Vali Güzeloğlu; “Ailelerin ve annelerin kendi iç dinamikleriyle, herhangi bir tesir altında kalmadan kendi duygularıyla hareket etmeleri zaten HDP’nin de kimseyi kışkırtamamasının en büyük faydası ve göstergesidir” diye konuştu.

“Ezanları susturmaya kalktılar”

630’lu yıllardan beri ezan susmayan bir Ulu Cami’nin Diyarbakır’da olduğunu vurgulayan Vali Güzeloğlu; “Çukur olaylarında camilere de saldırdılar ve ezanları susturmaya kalktılar. O gün başarılı olamayanlar şimdi anaların gözyaşı karşısında da çaresiz kaldılar. Halkın kendi sivil otoritesi ile yapılan bu olay HDP’ye büyük bir ders oldu. Diyarbakır peygamberler şehridir ama burayı terör şehri gibi gösterip insanların da gelmesini engellemeye çalışıyorlar. Muvaffak olamayacaklar. Diyarbakır şehrimiz tarihin maneviyatı en yüksek, en kadim ve kıymetli şehirlerinden biridir ve öyle kalmaya da devam edecektir” dedi.

İyaz Bin Ganem kimdir?

Diyarbakır’da bulunan “İyaz Bin Ganem Caddesi” isminin iki ay evvel HDP’li Belediye Başkanı tarafından değiştirilmek istenmesi ve yerine terör suçundan dolayı ceza almış bir doktorun isminin verilmeye çalışılması tartışmalara sebep olmuş, verilen mücadele ve tepkiler sonucu caddenin ismi değiştirilememişti. Miladi 582’de doğduğu tahmin edilen İyaz Bin Ganem, Peygamber Efendimiz (SAV) ile Bedir, Uhud ve Hendek başta olmak üzere bütün gazvelerine iştirak etmiş bir sahabedir. Başarılarından dolayı Hz. Ebubekir tarafından Irak’a gönderildi. Halid Bin Velid ile Dumetülcendel’i ele geçirdiler. Bunun üzerine İyâz, buraya vali olarak atandı. Yermük Savaşı’nda hezimete uğrayan Bizans ordusundan kaçanları Malatya’ya kadar takip etti ve anlaşma yaparak geri döndü. Kudüs’ün fethine de katılmıştır.

Rakka’yı barış yoluyla teslim alan İyaz, buradan Ruha’ya (Şanlıurfa) hareket etti. Barış isteyen Ruhalılar ile antlaşma yapıldı. Ardından Harran’a geçerek şehri barış yoluyla aldı. Kumandanlarından Umeyr bin Sad’ı Sincar, Âmid (Diyarbakır) ve Silvan fethiyle görevlendirdi. Bu iki yerin fethine bizzat katıldığı ve Halid bin Velid’in yardımıyla başarıya ulaşıldığı söylenmektedir. İyaz Bin Ganem ailesinin Diyarbakır’da kaldığı, şehirdeki Ebu Eyyub ailesinin onun soyundan geldiği belirtilmektedir.