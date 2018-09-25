THY - TR Çıkışlı DAB
0553 313 94 23

Eylem yapan minibüsçüler yol kapattı!

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinden Çerkezköy'e yolcu taşıyan minibüsçüler, ilçe merkezine girişlerinin yasaklanmasını araçlarıyla yol kapatarak, protesto etti.

25 Eylül 2018 Salı 17:40
Eylem yapan minibüsçüler yol kapattı!

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı Ulaşım Koordinasyon Şube Müdürlüğü'nün (UKOME) aldığı karar doğrultusunda, Kapaklı'dan Çerkezköy'e yolcu taşıyan minibüsçülerin ilçe merkezine girerek, yolcu indirip, bindirmesi yasaklandı. Çerkezköylü minibüsçülerin kendi ilçelerine yolcu taşımaya devam etmesine Kapaklılı minibüsçüler, tepki gösterdi. Kapaklı'nın İnönü Mahallesi Gaziosman Paşa Caddesi'ni araçlarıyla kapatan minibüsçüler, kararı protesto etti. Minibüsçülerden biri, "UKOME, aldığı kararla bizim Çerkezköy merkeze yolcu indirip, bindirme yapmamızı yasakladı. Şimdi ise aldıkları karar ile Çerkezköy minibüslerini bizim güzergahımıza aldılar. UKOME, çifte standart uyguluyor" dedi.

Minibüsçülerin caddeyi kapatması üzerine bölgeye polis ekibi sevk edilirken, Kapaklı Emniyet Müdürü Murat Sevgi de olay yerine gelerek, minibüsçüleri ikna etmeye çalıştı. Yasaların gereğini yapmak durumunda olduklarını kaydeden Sevgi, yaptığı görüşme sonrası minibüsçüleri ikna etti. Yaklaşık 40 dakika eylem yapan minibüsçüler, araçlarını çekerek, yolu trafiğe açtı.

AK Parti Kapaklı İlçe Başkanı Salih Bezgin ise alınan kararın çifte standart olduğunu belirterek, düzeltilmesini istedi.

Haber Tarihi: 25 Eylül 2018 Salı 17:40
  1. Tekirdağ
  2. Kapaklı
  3. Minibüs şoförleri
  4. eylem yaptılar
  5. minibüsçüler eylem yaptı
  6. yolu trafiğe kapattılar

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İstanbul nöbetçi eczane Esenyurt
    1. İstanbul nöbetçi eczane Esenyurt
    2. İstanbul Beşiktaş nöbetçi eczane
    3. Adıyaman'da oğlunu uyurken, eşini..
    4. Bolu Dağı'nda yağmur ve sis ulaşımı..
    5. Derbi sonrası Fenerbahçe ve Beşiktaş'a..
    6. Manisa'da yolcu otobüsünün çarptığı..
    7. FETÖ'cü Ilıcak oyunu bakın hangi..
    8. Ücretli öğretmenler atamasında son..
    9. Arif Özen Dünya Gençler..
    10. Kahramanmaraş’ta tam herkes..
    11. Valilikten 'fırtına' uyarısı
    12. Binyamin Netanyahu'dan Suriye..
    13. 2 milyon TL'lik elektronik ürün çalan..
    14. Ali Koç'tan taraftarı yatıştıran sözler
    15. İsveç'te hükümet güvenoyu alamadı
    16. Donald Trump rezil oldu! Kimse..
    17. Şırnak'ta terör örgütü PKK'ya ait..
    18. Sancaktepeli Güreşçi Özen dünya..
    19. İstanbul'da hangi ilçelere 30..
    20. Kimyasal madde yüklü tanker kaza..
    KPSS 2018 önlisans başvuru tarihi ne zaman
    KPSS 2018 önlisans başvuru tarihi ne zaman
    Diriliş Ertuğrul yeni sezon ne zaman başlayacak 2018
    Diriliş Ertuğrul yeni sezon ne zaman başlayacak 2018
    DGS sınavına göre üniversite hukuk puanları 2018
    DGS sınavına göre üniversite hukuk puanları 2018
    KYK burs ücretleri ne kadar 2018 2019 Burs-kredi başvuruları ne zaman
    KYK burs ücretleri ne kadar 2018 2019 Burs-kredi başvuruları ne zaman
    Şarbonlu hayvanın eti nasıl anlaşılır?
    Şarbonlu hayvanın eti nasıl anlaşılır?

    Günün Karikatürü

    25 Eylül 2018
    THY personel alımı başvuru formu 2018 THY son dakika alımları
    THY personel alımı başvuru formu 2018 THY son dakika alımları
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!