Eylem Tok’un alevereleri tutmadı! "psikolojisi bozuk" raporu sundu ama…

Türkiye'nin bir süre önce gündemine giren, İstanbul’da 1 Mart gecesi ehliyetsiz kullandığı araçla Oğuz Murat Aci’nin ölümüne ve dört kişinin yaralanmasına sebep olan Timur Cihantimur ile onu yurt dışına kaçıran annesi Eylem Tok’un Türkiye’ye iadesiyle ilgili davalar, ABD'nin Massachusetts eyaletindeki Boston Bölge Mahkemesi'nde sürüyor.

HAKİM, TÜRKİYE'YE İADE DAVASINI DÜŞÜRMEDİ, NAKLİNİ DE REDDETTİ

Hakim Donald L. Cabell, Cihantimur’un Türkiye’ye iade davasının düşürülmesi talebini reddetti. Ayrıca, avukatlarının Cihantimur’un saldırıya uğradığı Newark ceza yerleşkesinden başka bir yere nakledilmesi için yaptığı başvuru da kabul edilmedi.

"PSİKOLOJİSİ BOZULDU" RAPORU ÇIKARTTILAR

Cihantimur’un avukatları, mahkemeye sundukları 38 sayfalık dilekçede, müvekkillerinin saldırı sonrası psikolojik durumunun bozulduğunu belirterek, uzman bir doktor tarafından hazırlanmış son psikiyatri raporunu gizlilik kaydıyla hakime ilettiler.



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Cihantimur’un avukatları Martin G. Weinberg ve Victoria Kelleher, müvekkilleriyle ilgili olarak çocuk psikoloğu ve terapisti Dr. Elliot Atkins tarafından hazırlanan psikiyatri raporunun hakim tarafından ivedilikle değerlendirilmesini talep etti.

Avukatlar, Cihantimur’un Newark’taki çocuk ve gençlerin tutulduğu ceza yerleşkesinde uğradığı fiziki saldırı sonrası psikolojik olarak ciddi şekilde etkilendiğini belirterek, sundukları bu son rapor ışığında, daha önce reddedilen kefaletle şartlı tahliye ve acil duruşma taleplerinin yeniden gözden geçirilmesini istedi.