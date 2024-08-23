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Gündem Eylem Tok ve oğluna CIA formülü mü?
Gündem

Eylem Tok ve oğluna CIA formülü mü?

Yeniakit Publisher
2024-08-23 10:35:00 -
Eylem Tok ve oğluna CIA formülü mü?

Yeni Akit Gazetesi Yazarı Ali Karahasanoğlu'nun bugünkü yazısı...

Eylem Tok ve oğlu ile ilgili hikayeyi biraz uzaktan takip ediyoruz..

1 Mart 2024’te Eylem Tok; lüks aracını, sürücü ehliyeti bulunmayan 16 yaşındaki oğluna verdi.

Hem ehliyetsiz araç kullanma, hem de aşırı hız sonucu yaşanan trafik kazasında, bir kişi öldü..

Laikçi kafadan yazar Eylem Tok, oğlunu kaza mahallinden hemen kaçırdı.. 

Aynı gece Mısır’a, oradan da zaten önceden vatandaşlığına girdikleri Amerika’ya uçtular..
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Amerika’an da mesaj yolladılar..

“Türkiye’ye geliriz, geliriz ama. Adil yargılanacağımıza söz verilmeli” diyerek, algı oluşturdular.

Öyle ya..

Türkiye’de, Osma Kavala’dan başlayın, Can Atalay’a kadar herkes, adaletsiz yargılanıyorlar! 

Suçsuz yere cezaevinde yatıyorlar..

Öyle diyorlar, öyle algı oluşturuyorlar.

Onun için de.. Eylem Tok, oğlunu kaçırdı.. 

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Hainlerle iş birliği yabmak Amerikanin geninde var Bu katilleri Türkiye ye karşi biyon olarak kullanirlar UYAN TÜRKİYEM
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