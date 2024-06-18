Eylem Tok ve Oğlu Timur Cihantimur'un nasıl yakalandığı ortaya çıktı! Türk kurye...

Eyüpsultan'da 1 Mart'ta seyir halindeki 3 ATV aracından biri arızalanmış, yol kenarına çekilen arızalı araç tamir edilmeye çalışılırken aynı yönde ilerleyen iki araçtan birisi buradaki 3 ATV'ye çarpmış, yaralanan 5 kişiden Oğuz Murat Acı hayatını kaybetmişti.

Kazaya neden olan 17 yaşındaki sürücü Timur Cihantimur'un olay yerine gelen annesi Eylem Tok'un aracıyla buradan uzaklaşıp annesiyle önce Mısır'a, ardından da ABD'ye gittikleri tespit edilmişti.

YENİ DETAYLARA ULAŞILDI

ADB'li yetkilerle hızlıca temas haline geçilmiş ve ikilinin yakalanması için çalışmalar başlatılmıştı. Türkiye'nin talebi ile haklarında kırmızı bülten çıkarılan anne-oğul firarda bulundukları 106 gün içinde yakalanmamak için 5 eyalet değiştirdi. Önce New York'a giden Eylem Tok ve oğlu, daha sonra Washington, California ve Miami'ye geçti.

Anne ve oğlunun yakalanma sürecine ilişkin yeni detaylara ulaşıldı.

TÜRK KURYE EYLEM TOK'U TANIDI

POSTA'nın haberine göre; ikili sürekli yer değiştirmelerinin ardından son olarak Massachusetts eyaletinin Boston kentinde lüks bir rezidansa yerleşti. Sekiz ayrı telefon hattı kullanan ve çoğu kullan-at şeklinde kullanılan telefonlardan iletişim kuran anne ve oğlu, sürekli dışarıdan yemek siparişi verdi. İkiliyi ele veren nokta da bu oldu. Eylem Tok tanınmamak için siparişi yabancı bir isim kullanarak veriyordu. Eve yakın bir restoranı tercih ediyorlardı.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Bu restoranda çalışan bir Türk kuryenin tesadüfen siparişi götürmesi ve kapıda Eylem Tok ile karşılaşması anne ve oğlunun yakalanmasına sebep oldu. Yazar Eylem Tok'u tanıyan Türk kurye, polise ihbarda bulundu.

İhbar üzerine eve yapılan baskının ardından anne ve oğul yakalandı. Eylem Tok ve oğlunun üzerinde 4 ayrı sahte pasaport bulundu. Tok'un yanında 5 bin dolar nakit vardı. Evde yapılan aramada da 46 bin dolar ele geçirildi.

DİKKAT ÇEKEN PARA TRANSFERİ

Eylem Tok'un para trafiği de mercek altına alındı. Paraların ABD ve Türkiye dışında üçüncü bir ülkeden transfer edildiği belirlendi. 8 silahlı polis, rezidansta hiçbir direnişle karşılaşmadı ve anne-oğlu gözaltına aldı.

"ANNELİK İÇ GÜDÜSÜYLE YAPTIM"

Eylem Tok'un gözaltına alındığı sırada kendisini "Ben anneyim, katil değil. Annelik iç güdüsüyle çocuğumu korumak istedim" dediği öğrenildi. Anne ve oğlu bugün duruşmada hakim karşısına çıkacak.