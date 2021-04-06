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Dünya Eylem hazırlığındaydılar! Kerkük'te enselendiler
Dünya

Eylem hazırlığındaydılar! Kerkük'te enselendiler

Irak'ın Kerkük kentinde terör örgütü DAEŞ'e yönelik operasyonda, eylem hazırlığındaki 2 şüphelinin yakalandığı bildirildi.

Yeniakit Publisher
2021-04-06 18:08:00 -
Eylem hazırlığındaydılar! Kerkük'te enselendiler

Irak'ın Kerkük kentinde terör örgütü DAEŞ'e yönelik operasyonda, eylem hazırlığındaki 2 şüphelinin yakalandığı duyuruldu.

Kerkük Polis Müdürü Ali Kemal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, güvenlik güçlerinin alınan ihbar üzerine kentteki bir adrese baskın düzenlediğini bildirdi.

"Kerkük'ün Panca Ali semtinde polis güçleri tarafından bir adrese düzenlenen operasyonda 2 DAEŞ mensubu yakalandı." diyen Kemal, teröristlerin eylem hazırlığında olduğunu söyledi.

Kemal ayrıca söz konusu adreste çok sayıda silah, mühimmat ve eylem için kullanılacak bazı malzemeler ele geçirildiğini kaydetti.

Terör örgütü DAEŞ, Haziran 2014'te Irak'ın Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin tamamıyla, Diyala ve Kerkük'ün bir kısmını ele geçirmiş, söz konusu bölgeler yıllar içinde örgütten geri alınmıştı.

Dönemin Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, 9 Aralık 2017'de DAEŞ'e karşı zafer kazanıldığını açıklamıştı.

Irak'ın DAEŞ'ten temizlendiğinin duyurulmasının üzerinden üç yılı aşkın bir süre geçmesine rağmen örgüt söz konusu vilayetlerin kırsal bölgelerinde saldırılarını sürdürüyor.

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