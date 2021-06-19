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Aktüel

Eylem hazırlığındaki terörist enselendi

Suriye'den kaçak yollarla sansasyonel eylem yapmak üzere Türkiye'ye gelen "Azad Pirsus" kod adlı terörist, güvenlik güçlerince yakalandı.

Yeniakit Publisher
2021-06-19 18:02:00 -
Eylem hazırlığındaki terörist enselendi

Güvenlik güçleri, Suriye'de terör örgütü kadrosunda 'bomba' eğitimi alan, 'Azad Pirsus' kod adlı S.P. isimli teröristin sansasyonel eylem yapmak üzere Türkiye'ye yasa dışı yollardan geldiği bilgisine ulaştı. Harekete geçen ekipler, yaptıkları araştırmanın ardından teröristi 12 Haziran'da düzenlediği operasyonla Şanlıurfa'da yakaladı.

Terörist, sorgusunda, eylem hazırlığında olduğunu ve kendisine yardımcı olacak 8 kişinin kimliklerini söyledi. Sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen terörist S.P., mahkemece tutuklanırken, ifadesinde kendisine yardım edeceğini söylediği 8 kişi ise güvenlik güçlerince Gaziantep ile Şanlıurfa'nın Suruç ve Viranşehir ilçelerinde eş zamanlı operasyonla yakalandı.

Gözaltına alınan 8 şüphelinin adreslerinde yapılan aramalarda; 3 tüfek, 10 şarjör, 283 fişek, 1 gece görüş dürbünü, 1 el bombası ile dijital materyaller ele geçirildi.

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