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Gündem Eylem hazırlığındaki 4 PKK'lı yakalandı
Gündem

Eylem hazırlığındaki 4 PKK'lı yakalandı

İçişleri Bakanlığı, Şanlıurfa'da kamu personellerine eylem yapma hazırlığında olan ve terör örgütleri ile bağlantıları olduğu değerlendirilen 4 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

Yeniakit Publisher
2022-09-14 11:29:00 - 2022-09-14 11:32:21
Eylem hazırlığındaki 4 PKK'lı yakalandı

İçişleri Bakanlığı, Suruç'ta yargı mensuplarının da aralarında bulunduğu kamu personellerine eylem hazırlığında olan 4 şüphelinin İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalandığını duyurdu.

Yakalanan şahısların PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütü ile iltisaklı olduğunun tespit edildiği belirtildi.

Zanlıların ikametlerinde yapılan aramalarda ise 1 adet tabanca ile bu tabancaya ait şarjör ve çok sayıda fişek ile dijital materyal ele geçirildiği aktarıldı.

Şahısların adli işlemlerinin devam ettiği belirtildi.

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