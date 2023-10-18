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Medya ‘Ey Avrupa’ deyince yerde yere vuruyorlardı! Sözcü Erdoğan'ın dediğine geldi
Medya

‘Ey Avrupa’ deyince yerde yere vuruyorlardı! Sözcü Erdoğan'ın dediğine geldi

Yeniakit Publisher
2023-10-18 22:35:00 - 2023-10-18 22:36:54
‘Ey Avrupa’ deyince yerde yere vuruyorlardı! Sözcü Erdoğan'ın dediğine geldi

Terör devleti İsrail'in Gazze'deki hastaneye saldırısından sonra Sözcü gazetesi attığı manşette, "Ey Avrupa" hitabını kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Avrupa'ya eleştirilerinde kullandığı hitap, bu hitabı hedef alanlar tarafından da kullanılmaya başlandı.

Sözcü Gazetesi bugünkü manşetinde İsrail'in vahşetine yer verdi.

Gazete, Avrupa'nın İsrail'in bebek katliamı karşısındaki sessizliğini şöyle eleştirdi:

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