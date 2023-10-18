‘Ey Avrupa’ deyince yerde yere vuruyorlardı! Sözcü Erdoğan'ın dediğine geldi
Terör devleti İsrail'in Gazze'deki hastaneye saldırısından sonra Sözcü gazetesi attığı manşette, "Ey Avrupa" hitabını kullandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Avrupa'ya eleştirilerinde kullandığı hitap, bu hitabı hedef alanlar tarafından da kullanılmaya başlandı.
Sözcü Gazetesi bugünkü manşetinde İsrail'in vahşetine yer verdi.
Gazete, Avrupa'nın İsrail'in bebek katliamı karşısındaki sessizliğini şöyle eleştirdi:
Gündem
Sözcü TV ekranlarında büyük skandal! Tel-Aviv Üniversitesi Öğretim Üyesi Cohen Yanarocak İsrail katliamını savundu: Biz kesip biçmeyelim mi?