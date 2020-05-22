  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Şöbiyet baklava nasıl yapılır? Baklava yufkasından pratik şöbiyet tarifi

Arefe günü ve bayramda kargolar dağıtım yapacak mı?

1000 TL sosyal yardım başvurusu nasıl yapılır? Sosyal destek sorgula...

Kovid-19 tedavisinde bomba iddia! İnsan hücresinden üretilen hayvan embriyosu devrede

İhtiyaç sahiplerinin olduğu her yerde “Önce İnsan” olarak varız
için kalan
Ekonomi

ExSA ve PPF, Temsa'nın hisselerini yüzde 50-50 ortaklıkla satın alacak

Yeniakit Publisher
2020-05-22 18:28:03 -
ExSA ve PPF, Temsa'nın hisselerini yüzde 50-50 ortaklıkla satın alacak

İSTANBUL (AA) Sabancı Holding'in iştiraki Exsa Export Sanayi Mamulleri Satış ve Araştırma AŞ (ExSA) ile Skoda Transportation'ın ana ortağı PPF Group'un iştiraki PPF Beer Topholdco B.V. (PPF) Temsa Ulaşım Araçları Sanayi ve Ticaret AŞ'nin (Temsa) paylarının tamamını yüzde 50-50 ortaklıkla satın alacak.

Hacı Ömer Sabancı Holding tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yapılan açıklamada, "17 Şubat 2020 tarihli açıklamamızda, Sabancı Topluluğu (Sabancı Holding ve/veya iştirakleri) ile Skoda Transportation'ın ana ortağı PPF Group'un yüzde 50-50 ortaklığı ile Temsa'nın sermayesini temsil eden paylarının tamamının satın alınmasının değerlendirmesi amacıyla taraflar arasında bir niyet mektubu imzalandığı hususu kamuya duyurulmuştu." ifadelerine yer verildi.

Yapılan incelemeler ve görüşmeler neticesinde, ExSA ile PPF tarafından Temsa paylarının satın alınmasına karar verildiği belirtilen açıklamada, taraflar arasında imzalanan ortaklık ve hisse devir sözleşmelerine göre, ExSA ve PPF'nin yüzde 50-50 ortaklığı ile Temsa'nın 210 milyon TL tutarındaki sermayesini temsil eden paylarının tamamının True Value Capital Partners'tan satın alınacağı bildirildi.

Açıklamada, "Kapanış işlemleri ve pay devirleri, ilgili kurum ve kuruluşlardan alınacak izin ve onayları takiben gerçekleştirilecektir. Konuyla ilgili gelişmeler hakkında kamuoyu bilgilendirilecektir." denildi.
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Dünyayı şoka uğratan buluş! İnsan hücresinden bakın hangi hayvanı ürettiler
Yaşam

Dünyayı şoka uğratan buluş! İnsan hücresinden bakın hangi hayvanı ürettiler

ABD’de dünyayı şoka uğratacak bir araştırma gerçekleştirildi. New Yorklu bilim insanları yüzde 4 oranında insan hücresinden oluşan bir fare ..
'Karşında başbakan var' hatırlatmasıyla hakaretler savuran Davutoğlu'na trollerden tam destek! Linç kampanyasına katılanların birçoğu 'Terör sevici' çıktı
Gündem

'Karşında başbakan var' hatırlatmasıyla hakaretler savuran Davutoğlu'na trollerden tam destek! Linç kampanyasına katılanların birçoğu 'Terör sevici' çıktı

Konuk olduğu canlı yayında Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu'na 'Senin karşında Başbakan var' hatırlatma..
BMC'nin zırhlı pikap aracı göreve hazır!
Teknoloji

BMC'nin zırhlı pikap aracı göreve hazır!

Türkiye'nin en büyük ticari ve askeri araç üreticilerinden BMC, ülke için sınıfında ilk olan zırhlı pikap aracı Tulga'yı talepler doğrultusu..
Satılık 2016 model Audi marka A3 tipli otomobil
Satılık 2016 model Audi marka A3 tipli otomobil

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı