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Evyeler, lavabolar onunla pırıl pırıl

Temizlik yapmak çoğu zaman can sıkabiliyor. Özellikle de banyo ve mutfak temizliği büyük uğraş gerektiriyor. Dahası, kimyasal kullanmadan hızlı ve etkili temizlik yapmak biraz beceri istiyor.

22 Kasım 2018 Perşembe 17:50
Evyeler, lavabolar onunla pırıl pırıl

Lavabo, evye temizliği evin en zorlu işlerinden. Özellikle de banyolarda kireçlenmeyi temizlemek epey uğraş gerektiriyor.

Ancak canınızı sıkmayın. Her şeyin bir çözümü var. Evdeki malzemeleri kullanarak lavabonuzu ilk günkü haline çevirmek mümkün.

Birçok amaçla kullandığımız sirke burada da imdadımıza yetişiyor.

Öncelikle sirkeyi küçük bir kâseye dökün.

Şimdi de temiz bir beze ihtiyacımız var. Yüzeye zarar vermeyecek bir sünger de gerekli.

Lavaboyu güzelce temizleyin. Sonra da kuru bezi sirkenin içine sokup musluğun etrafına sarın. Eğer bez çok kuruduysa üstüne sirke damlatabilirsiniz.

Bir saat öylece bekletin. Ardından bezi alıp sirkenin bulunduğu kâsenin içine geri koyun.

Bezle sardığınız bölgeyi şimdi de süngerle temizleyin. Kireçlerin çözüldüğünü göreceksiniz.

Musluk kromajının parladığını göreceksiniz. Musluğun etrafının tekrar kireçlenmesi halinde yöntemi yeniden uygulayabilirsiniz.

Lavabonun etrafında da kireçlenme varsa aynı yöntemi oralarda da kullanabilirsiniz.

İşte bu kadar! Pahalı kimyasallar kullanmadan da mutfağınızı temizleyebilirsiniz. Tek ihtiyacınız olan sirke.

Suratınız sirke satmasın yeter ki, sirke evinizde her temizlikte 1 numara!

 

Haber Tarihi: 22 Kasım 2018 Perşembe 17:50
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