Evsizlerin görüntüleri yürek burkuyor! Bu bir insanlık ayıbı

Taha Emre ÖZDEMİR yeniakit.com.tr

Ankara Şehirlerarası Otobüs Terminali (AŞTİ) Ankara'daki evsizlerin sığındığı mekanların başında geliyor. Yaklaşık 50 evsizin yaşadığı AŞTİ'de binlerce insan ile yetkililerin duyarsızlığı ise akıllara durgunluk veriyor.

Yeniakit.com.tr ekibi bugün Ankara Şehirlerarası otobüs Terminali (AŞTİ)'de evsizleri görüntüledi. Kameralarımızı farkeden yaşlı bir evsiz kadın tedirgin olurken görüntülenmek ve konuşmak istemedi.

Evszilerin görüntüleri yürekleri burkuyor

Yaşlı kadının 10 yıldır AŞTİ'de olduğunu belirten bir otogar çalışanı Ankara Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde yaklaşık 50 evsizin yaşadığını söyledi. Evsizlerin yetkililer karşısında duyarsız olduğunu ifade eden otogar çalışanı, yaşlı kadının kağıt toplayarak geçimini sağladığını belirtti.

'Biz onların ceplerine para koyup memleketlerine gönderiyoruz'

Çekim yaptığımız esnada yanımıza gelen bir polis memuru ise şunları söyledi:

"Biz onların ceplerine para koyup memleketlerine yolluyoruz. Ama bunlar burada sokaklarda yaşamaya alışmışlar. Onlar için ne yapsak fayda etmiyor."