  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Beykoz’da makas dehşeti: Hızla şerit değiştiren otomobil kamyonete çarptı, araç takla attı

Diyarbakır'daki kafeler Camilerden rahatsız! Yok mu hepsine kilit vuracak babayiğit?

Beyaz Saray duyurdu: Cenevre’den kritik eşik aşıldı: İşte savaşın kaderini belirleyecek o karar

İBB soruşturmasında dengeler değişti! Başsavcı gürlek: “çıta o anda kırıldı”

Laga lugayı bırak Sayıştay raporuna bak

İşbirliği gücümüze güç katacak

CHP'li belediyeden çevre felaketi! Turizm cenneti günlerdir pisliğe teslim

Rusya ve Çin'e Yaptırımlar “krize” davetiye!

ABB'de skandal Usulsüzlük ihbarı sonrası belediye bir de bununla sarsıldı

Cem Küçük’ten CHP’li Umut Akdoğan’a kapak gibi cevap… İmamoğlu’nu savununca bu cevabı beklemiyordu
Gündem Evsizler ordusuyla Haiti adasını işgal planı
Gündem

Evsizler ordusuyla Haiti adasını işgal planı

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:
Evsizler ordusuyla Haiti adasını işgal planı

ABD’de iki genç, Haiti’deki Gonave Adası’nda tüm erkekleri öldürüp cinsel ahlaksızlıkları için kadınları köleleştirmeyi hedefledikleri bir darbe ile adayı ele geçirme planı yaptıkları iddiasıyla ağır suçlamalarla mahkemeye çıkarıldı.

Teksaslı iki genç, Haiti’deki Gonave Adası’nda darbe ve köleleştirme planı nedeniyle suçlandı.

21 yaşındaki Gavin Weisenburg (Allen) ve 20 yaşındaki Tanner Thomas (Argyle), diğer suç ortaklarıyla birlikte adadaki tüm erkekleri öldürüp kadınları ve çocukları 'seks kölesi' olarak kullanmayı planladıkları iddiasıyla Teksas Doğu Bölgesi ABD Bölge Mahkemesi’ne çıkarıldı.

İddianamede, suç ortaklarının araştırma, keşif, eleman toplama ve eğitim faaliyetleri yürüttüğü ve amaçlarının adadaki askeri kontrolü ele geçirmek olduğu belirtildi.

Her iki şüpheliye, yabancı ülkede kişileri öldürme veya kaçırma komplosu ve çocuk istismarı görüntüleri üretme suçlamaları yöneltildi. Komplo suçundan hüküm giymeleri halinde ömür boyu hapis cezası alabilecekleri, çocuk istismarı görüntüleri suçlamasının ise 30 yıla kadar hapisle cezalandırılabileceği ifade edildi.

Weisenburg’un avukatı David Finn, müvekkilinin suçsuz olduğunu belirterek, basın bültenlerindeki bilgilerin yanıltıcı olabileceğini söyledi. Thomas’ın avukatı John Helms de müvekkilinin suçsuz olduğunu belirterek onu güçlü şekilde savunacaklarını açıkladı.

Savcılığa göre, Thomas, silahlı darbe hazırlıklarında askeri eğitim almak amacıyla Ocak 2025’te ABD Hava Kuvvetleri’ne katıldı. Weisenburg ise Ağustos 2024’te North Texas Fire Academy’ye kaydolarak darbe planlaması için eğitim aldı ancak yaklaşık altı ay sonra programı tamamlayamadı.

İddianamede, iki gencin sosyal medya üzerinden iletişim kurarak planlarını yürüttüğü, Haitian Creole dili eğitimi aldığı, mühimmat ve silah araştırmaları yaptığı ve silah, mühimmat ve patlayıcıları yelkenliyle taşıma planları yaptığı belirtiliyor. Weisenburg’un Haiti’ye gitmek ve yelkenli satın almak için Tayland’da eğitim aldığı da iddialar arasında yer aldı.

Savcılık ayrıca, Thomas ve Weisenburg’un Washington D.C.’den evsizleri işe alarak Haiti hükümetini devirmeyi planladığını ve Thomas’ın temel eğitim görev yerini bu amaçla değiştirdiğini öne sürdü.

Gonave Adası, Haiti’nin başkenti Port-au-Prince’in yaklaşık 30 mil kuzeybatısında yer alırken, adanın nüfusunun yaklaşık 87 bin kişi olduğu belirtildi.

Şeytani yeni dünya düzeni yapay zekâ üzerine mi kuruluyor?
Şeytani yeni dünya düzeni yapay zekâ üzerine mi kuruluyor?

Aktüel

Şeytani yeni dünya düzeni yapay zekâ üzerine mi kuruluyor?

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

m.n.

Yeni Trump'lar, Netanyahu'lar, Starmer'lar yetişiyor. Bizde henüz kamu malı hırsızlığı yaparak yönetimi ele geçirme seviyesindeler.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23