  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Evsizler kampına saldırı: 56 ölü, 30'dan fazla yaralı!
Dünya

Evsizler kampına saldırı: 56 ölü, 30'dan fazla yaralı!

Yardım görevlileri, Etiyopya'nın Tigray'ın kuzeybatısındaki hava saldırısında 56 kişinin öldüğünü açıkladı. Askeri sözcü Albay Getnet Adane ve hükümet sözcüsü Legesse Tulu, henüz bir açıklamada bulunmadı.

Yeniakit Publisher
2022-01-08 15:55:00 -
Evsizler kampına saldırı: 56 ölü, 30'dan fazla yaralı!

Etiyopya'nın kuzeyindeki Tigray bölgesinde ülke içinde yerinden edilenler için kurulan kampa hava saldırısı düzenlendi. 56 kişi hayatını kaybetti, en az 30 kişi yaralandı.

Medyaya konuşma izinleri olmadığı için isimlerini vermek istemeyen her iki yardım görevlisi de ölü sayısının yerel yetkililer tarafından doğrulandığını söyledi. Askeri sözcü Albay Getnet Adane ve hükümet sözcüsü Legesse Tulu, henüz bir açıklamada bulunmadı.

Hükümet daha önce isyancı Tigrayan güçleriyle 14 aydır devam eden çatışmada sivilleri hedef almayı reddetmişti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay