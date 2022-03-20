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Ekonomi EVSİD’den Fas çıkarması
Ekonomi

EVSİD’den Fas çıkarması

2022 yılına 4 milyar dolar ihracat hedefiyle başlayan ev ve mutfak eşyaları sektörünün çatı kuruluşu Ev ve Mutfak Eşyaları Sanayicileri ve İhracatçıları Derneği (EVSİD), sektörü ileriye taşıyacak etkinlikler düzenlemeye devam ediyor.

Yeniakit Publisher
2022-03-20 22:08:00 -
EVSİD’den Fas çıkarması

Sektörden 25 üretici firma Ticaret Bakanlığı’nın destekleriyle Fas’ta düzenlenen etkinlikte 60’ın üzerinde alıcı firma ile bir araya geldi.

EVSİD Başkanı Talha Özger, firmalar arası bağları kuvvetlendirmeyi amaçladıkları bu etkinlik ile hem Türk sanayisini yurt dışında tanıttıklarını hem de kendilerini tanıtma fırsatı bulduklarını belirtti. Gelecek dönemlerde Türkiye’de yapacakları uluslararası etkinliklere davet etmek için de Fas’taki firmaları araştırıp potansiyellerini incelediklerini aktaran Özger, “Örneğin 1 ve 4 Haziran arasında İstanbul’da gerçekleştireceğimiz Invitation Only etkinliğimize yaklaşık 80 Türk firma katılacak. Hedefimiz ise 70 ülkeden yaklaşık 130-140 yabancı alıcıyı bu firmalarla buluşturmak” ifadelerini kullandı.

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